Le lancement précoce du Galaxy S21 aurait été influencé par l’iPhone 12

Bien que parfois incompréhensible pour les consommateurs, il y a de sérieuses raisons commerciales qui expliquent le calendrier de lancement des produits par les entreprises, en particulier les smartphones.

Ces dernières années, Samsung a adopté un calendrier plus souple, en ajustant les dates pour compenser, par exemple, des ventes médiocres. Cependant, le plus grand changement qu’elle pourrait apporter est l’annonce du Galaxy S21 l’année prochaine, plus d’un mois plus tôt que d’habitude. Ce ne sera pas en raison des faibles ventes du Galaxy Note 20 (bien que des rumeurs circulent à ce sujet), mais pour tenter de couper court à la popularité de l’iPhone 12.

Des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles le Galaxy S21, le prochain vaisseau amiral de Samsung pour le premier semestre 2021, serait expédié inhabituellement tôt. Samsung organise généralement un événement « Unpacked » fin février ou début mars, qui est ensuite suivi d’un lancement environ un mois plus tard.

Cependant, selon les rumeurs du secteur, Samsung organisera plutôt sa manifestation « Unpacked 2021 » à la mi-janvier, avec des précisions supplémentaires à partager dans les premiers jours de 2021. Cela signifie que le Galaxy S21 pourrait être disponible dans les boutiques et chez les revendeurs dès la fin janvier ou le début février. Le smartphone serait donc disponible un mois et demi plus tôt que d’habitude, ce qui ne manque pas de susciter des spéculations.

Le timing est assez logique. Samsung a généralement organisé l’événement Unpacked une ou deux semaines avant le Mobile World Congress, en général fin février. Mais étant donné que le MWC 2021 n’aura probablement pas lieu l’année prochaine et que Samsung est pressé de mettre l’appareil sur le marché, le fait d’avancer l’annonce à janvier est assez logique dans l’ensemble.

Rattraper Apple

Les médias coréens décrivent cette décision comme une façon pour Samsung de réduire le temps d’exposition d’Apple. L’iPhone 12 a été lancé tardivement et les modèles iPhone 12 Max encore beaucoup plus tard. Samsung voit dans cet événement tout aussi inhabituel l’occasion de rattraper Apple en monopolisant immédiatement la scène quelques mois seulement après le lancement des derniers iPhone.

C’est bien sûr un gros pari de la part de Samsung, qui pourrait aussi se retourner contre elle et la frapper de plein fouet à la place. Les rumeurs concernant les caractéristiques du Galaxy S21 sont mitigées et ses débuts précoces impliquent que Samsung a eu peu de temps pour investir dans cette itération. Si le Galaxy S21 finit par faire un flop, peut-être que Samsung anticipera le lancement du Galaxy Note 21.

Et bien sûr, il y a de fortes chances que l’événement Unpacked ait lieu en ligne, encore une fois pour des raisons évidentes.