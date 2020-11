Huawei va construire une usine de puces à Shanghai pour contrer les sanctions américaines

Huawei aurait l’intention de construire une usine de fabrication de puces à Shanghai afin de sécuriser ses approvisionnements en semi-conducteurs face aux sanctions américaines. Selon le Financial Times, la nouvelle usine commencera avec des puces gravées en 45 nm avant de passer à un nœud de traitement de 28 nm d’ici la fin de l’année prochaine.

À plus long terme, l’entreprise prévoit de produire des puces de 20 nm d’ici à la fin de l’année 2022 pour alimenter ses équipements de télécommunications 5G afin de poursuivre ses activités malgré les sanctions américaines.

« La nouvelle ligne de production prévue ne sera d’aucune utilité pour les smartphones, car les puces nécessaires à leur fabrication doivent être produites dans des nœuds technologiques plus avancés », a déclaré une source industrielle anonyme citée par la publication. « Mais si elle réussit, elle peut devenir un pont vers un avenir durable pour leur activité d’infrastructure, en combinaison avec l’inventaire qu’ils ont constitué et qui devrait durer environ deux ans », a-t-il déclaré.

Comme l’a mentionné un initié du secteur, l’ancienne technologie serait largement inappropriée pour les smartphones de Huawei, étant donné que son processeur mobile phare actuel, le Kirin 9000, est construit sur le nœud de processus de 5 nm. De plus, avec le passage à la technologie 5 nm de Qualcomm, Samsung et d’autres constructeurs de puces, les smartphones équipés de puces de 28 nm ne seront tout simplement pas compétitifs sur la plupart des paramètres, y compris les performances et l’efficacité énergétique.

Même pour les équipements 5G, les puces alimentant les stations de base des réseaux mobiles devraient idéalement être fabriquées avec une technologie de processus de 14 nm ou plus, même si l’utilisation de 28 nm reste possible, selon Mark Li, analyste des semi-conducteurs chez Bernstein à Hong Kong. Les puces de 28 nm aideraient également la société à fabriquer des téléviseurs connectés et d’autres appareils IoT, selon le rapport.

L’interdiction américaine fait mal

Huawei a dû cesser la production de ses puces HiSilicon Kirin au début de l’année après que les États-Unis aient fait pression sur la société taïwanaise TSMC, spécialisée dans les semi-conducteurs, pour qu’elle arrête de fabriquer toutes ses puces pour le géant chinois des télécommunications.

Ce développement a frappé de plein fouet la société, le PDG de son unité commerciale grand public, Richard Yu, se plaignant qu’il s’agirait d’une « énorme perte » pour Huawei et qu’elle annulerait des années de R&D dans le développement des puces.