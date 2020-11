Comment les messages temporaires (qui disparaîtront) de WhatsApp vont fonctionner ?

Nous savons depuis un certain temps que WhatsApp travaillait sur les messages temporaires pour iOS et Android, et il semble que le déploiement soit proche. La société a publié une FAQ officielle qui nous donne un aperçu de cette nouvelle fonctionnalité, y compris plusieurs avertissements sur la confidentialité que les utilisateurs doivent avoir à l’esprit lorsqu’ils l’activent dans leurs conversations.

Tout d’abord, si les messages temporaires vous semblent familiers, c’est parce que d’autres applications, dont Telegram, l’ont depuis longtemps. WhatsApp les appelle des « messages temporaires », évidemment dans le but d’éviter la dénomination utilisée par Telegram.

Mais par rapport à son concurrent, WhatsApp ne laisse pas les utilisateurs décider à quelle vitesse ils veulent que les messages disparaissent. Au lieu de cela, tous les messages disparaîtront automatiquement après 7 jours, tant dans les conversations privées que dans les chats de groupe.

Les messages temporaires doivent être activés soit par l’utilisateur dans une conversation standard, soit par un administrateur de groupe dans une discussion de groupe. WhatsApp explique ce qui suit :

Vous pouvez envoyer sur WhatsApp des messages qui disparaîtront en activant les messages temporaires. Une fois la fonctionnalité activée, les nouveaux messages envoyés dans la discussion disparaîtront au bout de sept jours. La sélection la plus récente affecte tous les messages envoyés dans la discussion. Les messages envoyés ou reçus avant l’activation des messages temporaires ne seront pas affectés. Dans une discussion individuelle, chacun des deux utilisateurs peut activer ou désactiver les messages temporaires. Dans une discussion de groupe, seuls les admins du groupe peuvent activer ou désactiver les messages temporaires.

Avertissements de confidentialité

Il y a plusieurs avertissements de confidentialité que les utilisateurs doivent avoir à l’esprit lorsqu’ils activent les messages temporaires sur WhatsApp. Tout d’abord, contrairement à Telegram, WhatsApp n’empêchera pas les utilisateurs de prendre des captures d’écran d’une conversation où les messages temporaires sont activés. De plus, le contact avec lequel vous chattez peut transférer vos messages temporaires, et ils y resteront indéfiniment. En d’autres termes, il existe des moyens de contourner le minuteur de suppression automatique et de sauvegarder les messages qui, autrement, sont censés disparaître à jamais après 7 jours.

WhatsApp prévient également que les messages temporaires seraient inclus dans les sauvegardes et seront également affichés dans les notifications affichées sur les appareils même après l’expiration du compte à rebours de 7 jours.

« Si un utilisateur n’ouvre pas WhatsApp pendant la période de sept jours, le message disparaîtra. Cependant, un aperçu du message pourrait être affiché dans les notifications jusqu’à ce que WhatsApp soit ouvert », indique WhatsApp.

Une réelle utilité ?

À première vue, les nouveaux messages temporaires et qui seront inclus dans WhatsApp ne sont en aucun cas une alternative aux messages éphémères de Telegram disponibles dans les chats secrets. Et pour l’instant, il n’y a guère de raison que quelqu’un les active dans les conversations de WhatsApp, d’autant plus qu’ils seraient simplement supprimés après 7 jours.

Pour résumer, voici les principaux faits concernant les messages qui disparaissent :