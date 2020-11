Le prototype de la Surface Pro 8 de Microsoft a fait l’objet d’une vente sur eBay

L’une des versions les plus attendues du produit de la gamme Surface est la nouvelle Surface Pro 8, qui, selon le traditionnel calendrier de sortie de Microsoft, est censée apparaître l’année prochaine. Et si le géant du logiciel basé à Redmond est évidemment resté complètement hermétique sur tout ce qui concerne la Surface Pro 8, voici ce que quelqu’un prétend être un prototype précoce du futur modèle.

Il n’est pas rare de trouver des prototypes d’appareils anciens ou existants vendus en ligne, mais il est un peu plus rare d’en trouver un pour un produit à paraître prochainement. C’est ce qui rend la vente d’une prétendue Surface Pro 8 sur eBay un peu particulière.

Sur eBay, ce prototype peut en fait être à vous pour seulement 1 300 dollars. Bien évidemment, il est impossible de confirmer qu’il s’agit d’un appareil légitime ou non. En revanche, si c’est le cas, le prototype apporte à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont prévu d’acheter une Surface Pro 8.

Avant tout, selon le listing sur le site de eBay, la Surface Pro 8 sera livrée avec les dernières puces Intel, ce qui est certainement une bonne nouvelle pour les clients qui veulent juste la meilleure performance sur l’appareil. 32 Go de RAM seront également mentionnés, une mise à niveau bienvenue par rapport aux 16 Go maximum de la Surface Pro 7, tandis que pour le stockage, les clients recevront un SSD Samsung de 1 To sur la version maxi.

« Oui, vous avez bien lu le titre. Le modèle d’ingénierie en vente est la Surface Pro 8. Elle est équipée d’une version ES du processeur i7-1165G7 de 11e génération, de 32 Go de RAM à 4267 MHz (la Pro 7 est limitée à 16 Go) et d’un disque dur Samsung SSD de 1 To. Elle fonctionne parfaitement, mais comme elle n’est pas publiée, faites une sauvegarde du pilote vous-même avant de la restaurer, sinon vous ne pourrez pas le trouver en ligne. Livrée avec une Type Cover bleue », explique le vendeur dans l’annonce sur eBay.

En outre, la Surface Pro 8 pourrait avoir le même écran de 12,3 pouces avec une résolution de 2 736 × 1 824 pixels.

Pas de changement de design ?

Concernant le design, la Surface Pro 8 n’apportera pas trop de changements, car les énormes bords d’écran seraient toujours là, le nouveau modèle ressemblant surtout à son prédécesseur. C’est évidemment décevant étant donné que la majorité des fabricants d’appareils passent maintenant à des conceptions plus modernes. Il faut donc espérer que Microsoft affine l’aspect général de la Surface Pro avant de donner le feu vert au modèle de production.

Bien sûr, il n’y a guère d’assurance que cet appareil est réellement la Surface Pro 8, du moins ce à quoi elle ressemblera lors de sa mise en vente.