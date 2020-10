L’offre groupée de services d’Apple, Apple One, lancée aujourd’hui

L’offre groupée de services d’Apple qui regroupera des produits comme Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness+, Apple Arcade et Apple News+, simplement nommée, Apple One, sera lancée dans la journée, a déclaré à Bloomberg le directeur financier de la société, Luca Maestri.

Apple a d’abord annoncé Apple One lors d’un événement en septembre, en décomposant les différents niveaux auxquels les clients pourront accéder. Outre atlantique il y a trois niveaux d’abonnements différents que les gens peuvent choisir : Individuel, Famille et Premier. En France, seulement les deux premières offres (Individuel et Famille) seront proposées étant donné que les services Apple News+ et Apple Fitness+ ne sont pas disponibles.

Comme mentionné, cette offre groupée, comme son nom l’indique, est essentiellement un abonnement tout-en-un qui permet aux utilisateurs d’Apple de payer un tarif unique pour accéder à plusieurs abonnements.

L’offre « Individuel » permet aux abonnés d’accéder à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et au stockage iCloud (50 Go) pour 14,95 euros par mois — ce qui permet d’économiser 6 euros par mois par rapport à un paiement individuel pour chaque service. L’offre « Famille » augmente la quantité de stockage iCloud à 200 Go de stockage iCloud pour 19,95 euros par mois et ajoute une offre familiale Apple Music (les avantages des offres Arcade et TV+ sont les mêmes que l’offre individuelle).

À titre d’information, l’offre « Premier » donne aux abonnés Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, 2 To de stockage iCloud, Apple News+ et Apple Fitness+ pour 29,95 dollars par mois. Bien que Fitness+ n’ait pas de date de lancement, Maestri a déclaré à Bloomberg que la société prévoit de le lancer ce trimestre. L’application, qui comprend des exercices de yoga, de cyclisme, de course, de musculation et de renforcement, entre autres, coûte à elle seule 9,99 dollars par mois.

De quoi booster les bénéfices d’Apple

Les clients seront facturés une fois par mois pour tous les services inclus dans leur forfait, et ils peuvent modifier ou annuler le forfait auquel ils ont souscrit à tout moment.

La nouvelle arrive juste au moment où Apple a publié ses bénéfices du quatrième trimestre. Le PDG, Tim Cook, a spécifiquement noté que la société « a clôturé un exercice financier défini par l’innovation face à l’adversité avec un record pour le trimestre de septembre, mené par des records historiques pour Mac et Services ». Apple One sera également lancé deux jours avant le premier anniversaire d’Apple TV+.

En plein reconfinement, cette offre pourrait connaître un succès en France.