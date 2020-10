Le Galaxy S21 Ultra pourrait bien posséder 5 capteurs photo

Les tout premiers rendus non officiels du future Galaxy S21 Ultra ont fait surface il y a environ deux semaines. Ils nous ont donné une idée de ce à quoi pourrait ressembler le prochain smartphone phare de Samsung. Il n’est pas rare que des fuites ultérieures révèlent des changements par rapport au design original. C’est ce que nous voyons dans la fuite d’aujourd’hui. Samsung est apparemment plutôt indécis sur la configuration de la caméra arrière du Galaxy S21 Ultra.

En effet, une image montre le Galaxy S21 Ultra avec un capteur jusqu’alors inconnu. Ce nouveau capteur se trouve parmi quatre autres capteurs photo — et peut faire partie d’un ensemble de 5 caméras. Le cliché montre clairement les capteurs photo en coin avec quatre cercles dans un carré, interrompus par un flash LED, et un cinquième (probablement un téléobjectif) juste en dessous.

Les images du Galaxy S21 Ultra que nous voyons proviennent d’une mise à jour de OnLeaks. La source mise à jour apporte des notes sur la configuration de la caméra arrière de l’avant-dernière étape de conception avant la production en série du smartphone.

Comme c’est souvent le cas avec ce type de fuites, la conception reflète la conception matérielle ultime de l’appareil. Les références des dessins de OnLeaks ne comportent probablement pas de détails spécifiques sur les logiciels inclus dans l’appareil. Ainsi, il y a toujours une chance que Samsung mette une série de LED dans les cercles à l’arrière du smartphone — mais le scénario le plus probable est qu’il y ait 5 ou 4 capteurs photo et un nouveau capteur.

À titre d’information, le Galaxy S20 Ultra 5G est équipé de quatre lentilles et d’un flash LED. Il comprend un capteur principal de 108 mégapixels, un téléobjectif périscope de 48 mégapixels un objectif ultra-large de 12 mégapixels et un capteur ToF (capteur 3D de profondeur). La configuration des capteurs ressemble beaucoup à ce que nous avons vu avec les premiers rendus du Galaxy S21 Ultra.

Un capteur principal ISOCELL Bright HMX

Le futur flagship de Samsung fonctionnera probablement avec le capteur ISOCELL Bright HMX de 108 mégapixels récemment dévoilé. Il s’agirait d’une mise à niveau du capteur HM1 du Galaxy S20 Ultra. Il est tout à fait possible que le Galaxy S21 Ultra fonctionne avec un nouveau capteur 3D ToF « ISOCELL Vizion » de Samsung. Samsung a déposé une demande d’enregistrement de la marque « ISOCELL Vizion » auprès de l’EUIPO le 18 septembre 2020.

La marque « ISOCELL Vizion » a été déposée pour les capteurs de temps de vol (ToF) et la technologie de capteur de vision dynamique (DVS) « dans la nature des capteurs de mouvement pour smartphones » (et tout un tas d’autres produits, bien sûr, comme c’est la nature d’un dépôt de marque). Il serait insensé pour Samsung d’avoir un smartphone avec plus d’un capteur 3D, n’est-ce pas ?