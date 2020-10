La nouvelle batterie sans fil de mophie se fixe à l’arrière de votre smartphone

mophie a pratiquement inondé le marché des accessoires d’une abondance de choix pour éviter que les smartphones soient à court de jus dès lors que vous vous trouvez loin d’une prise de courant. Les traditionnelles batteries externes nécessitent des câbles pendants ou que vous placez votre smartphone sur un bloc sans fil. Les étuis Juice Pack de mophie offrent une plus grande portabilité et aucun temps d’arrêt, au prix d’une batterie toujours collée à votre smartphone. Sa dernière astuce consiste à combiner le meilleur des deux mondes.

En effet, si mophie est l’un des plus anciens noms du secteur en matière de batteries externes pour les smartphones, sa dernière version donne un nouvel élan à cette approche. Au lieu d’un étui de batterie qui ne peut être utilisé qu’avec un seul smartphone, la nouvelle Juice Pack Connect de mophie utilise un système modulaire pour fixer un bloc de batterie à l’arrière de votre smartphone, où il peut le charger sans fil.

Les batteries externes ont pris toutes les formes et toutes les tailles, mais une tendance qui se développe lentement semble être l’essor des batteries externes sans fil. Cependant, le mode de charge sans fil implique de garder le smartphone et la batterie à proximité l’un de l’autre. Souvent, cela implique de le poser sur un bureau, ce qui signifie que vous ne pouvez pas l’utiliser en même temps ni même le transporter.

La solution de mophie est presque géniale dans sa simplicité.

C’est une solution créative qui résout de nombreux problèmes liés à la fois aux étuis de batterie sur mesure et aux blocs de batterie Qi plus modernes. Le Juice Pack Connect fonctionne avec pratiquement tous les smartphones qui prennent en charge la charge sans fil, et pas seulement avec un seul appareil. Et le mécanisme de clip permet d’utiliser le chargeur Qi même en déplacement, sans avoir recours à des solutions comme une étrange rangée de ventouses pour maintenir le chargeur et le smartphone ensemble.

Un prix assez élevé

De plus, le système de mophie est modulaire, de sorte que si votre batterie externe est déchargée, vous pouvez simplement glisser une autre batterie mophie et continuer à le charger. Il y a aussi une possibilité d’expansion dans le futur : l’entreprise a déjà inclus un support de poignée de smartphone qui peut être fixé au point d’ancrage principal lorsque vous ne chargez pas le dispositif, et il est facile d’imaginer qu’elle pourrait lancer d’autres produits qui tirent également parti de cette configuration.

La batterie elle-même a une capacité de 5 000 mAh et offre à la fois un port USB-C et un support Qi, qui peuvent tous deux être utilisés pour recharger la Juice Pack Connect ou pour charger un deuxième appareil. Mais, mophie ne dit pas quelle puissance la Juice Pack Connect offre en termes de vitesse de charge.

L’autre grand problème avec la Juice Pack Connect est le prix de 79,95 dollars — un prix élevé pour une batterie USB-C de 20 000 mAh de nos jours, et pire encore pour une batterie de seulement 5 000 mAh.