Descript est un outil d’édition vidéo qui permet d’éditer des vidéos en utilisant un document texte

Si vous avez déjà essayé de réaliser une vidéo appropriée pour une présentation dans votre bureau ou pour un tutoriel sur YouTube, je suis sûr que vous savez combien il est difficile de la monter. Vous devez couper, découper, ajouter des transitions et faire toutes sortes de choses pour obtenir une bonne vidéo, partageable. Mais si je vous disais que le montage vidéo peut être aussi facile que le montage d’un document texte ? Eh bien, « Descript » est un logiciel qui vous permet de faire exactement cela.

Conçu comme un puissant outil pour le montage vidéo, Descript possède toutes les principales caractéristiques des outils d’édition vidéo professionnels comme Adobe Premiere Pro ou Final Cut Pro X. Cependant, une caractéristique qui différencie le logiciel des autres options est la capacité de Descript à transcrire votre vidéo en un document texte à part entière en utilisant vos dialogues dans la vidéo.

Modifiez votre vidéo comme vous modifiez un document texte

Une fois que vous avez ajouté votre vidéo au logiciel, celui-ci la transcrit automatiquement pour obtenir le document texte. Et une fois que cela est fait, cela ouvre à l’utilisateur un éventail de méthodes d’édition inhabituelles.

Supprimer des parties de votre vidéo simplement

Pour commencer, vous pourrez supprimer une partie de votre vidéo dans laquelle, par exemple, vous vous êtes emmêlé les pinceaux ou que vous avez reçu un appel, en supprimant simplement le texte de vos dialogues. Il vous suffit de sélectionner la partie du texte que vous souhaitez supprimer et d’appuyer sur la touche « Retour arrière » de votre clavier. Ceci effacera le texte du document texte ainsi que la partie de la vidéo dans laquelle se trouvaient ces dialogues.

Supprimez les tics de langage d’un simple clic

Maintenant, si vous êtes ce genre d’orateur ayant des tics de langage lorsque vous cherchez vos phrases « euh », « bref », « voilà », ou quoi que ce soit de ce genre, alors vous avez de la chance.

Avec l’option « Supprimer les mots de remplissage » de Descript, vous pourrez supprimer tous les tics de langage d’un simple clic.

Utilisez le « Overdub » basé sur l’IA pour vous corriger dans la vidéo

Une autre caractéristique fabuleuse du logiciel est qu’il vous permet de remplacer tout mot ou toute phrase mal prononcés dans l’audio par le bon. Par exemple, disons que vous avez dit la mauvaise capacité de batterie d’un smartphone dans la vidéo d’un test. Ainsi, au lieu de réenregistrer correctement cette partie et de l’ajouter à la vidéo, vous pouvez simplement effacer la mauvaise phrase ou le mauvais mot dans le document texte et le remplacer par le bon. Vous remplacerez ainsi le mauvais son par le bon, comme cela, d’un simple clic.

Cette fonction est appelée « Overdub » et c’est une fonction assez révolutionnaire du logiciel. Descript est capable de le faire grâce à son IA intégrée.

En plus de ces fonctions impressionnantes, le logiciel dispose également d’un enregistreur d’écran natif pour enregistrer votre écran. Et il permet également à plusieurs utilisateurs de travailler sur un même projet en partageant des liens pertinents entre eux.

Une nouvelle gamme d’outils de création de médias

Selon le PDG de Descript, Andrew Mason, l’objectif principal de la société a toujours été d’aider les utilisateurs à éditer plus facilement des vidéos et de l’audio. Aujourd’hui, grâce aux méthodes peu orthodoxes de Descript en matière de montage vidéo et audio, la société souhaite introduire de nombreux nouveaux types d’outils de création de médias pour les créateurs du monde entier.

« Les créateurs d’aujourd’hui ont un sain mépris pour les frontières traditionnelles des supports de contenu — les YouTubers font des podcasts, les podcasters distribuent sur YouTube — et ils ont besoin d’un outil qui soit aussi performant en audio qu’en vidéo. Les percées en matière d’IA permettent la création de cette nouvelle classe d’outils de création de médias narratifs — on ne force pas un compromis entre puissance et facilité d’utilisation. Nous avons construit cette base pendant plus de cinq ans, et elle est enfin là », a écrit le PDG.

Descript est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur son site officiel. Cependant, si vous ne souscrivez pas au plan payant du logiciel, à partir de 12 $/mois, vous pourrez accéder aux fonctionnalités premium que pendant une période limitée. Néanmoins, vous pourrez utiliser gratuitement la fonction d’enregistrement d’écran du logiciel.