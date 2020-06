Mobile mophie et InvisibleShield lancent des désinfectants UV pour les smartphones et plus Mobile par InvisibleShield Mophie Pinterest

mophie et InvisibleShield lancent des désinfectants UV pour les smartphones et plus

Le coronavirus COVID-19 a peut-être rendu de nombreuses personnes plus conscientes de ce qu’elles touchent ou tiennent dans leurs mains. Mais, tout le monde ne réfléchit pas forcément à ce sujet avec son smartphone. Presque comme des extensions de nous-mêmes, la plupart d’entre nous tiennent probablement pour acquis que nos compagnons électroniques peuvent aussi devenir des havres et des porteurs de bactéries pathogènes. Toutes les méthodes courantes de nettoyage des surfaces ne sont pas forcément sans danger pour les smartphones, c’est pourquoi les marques mophie et InvisibleShield de ZAGG ont mis au point des solutions portables pour nettoyer en toute sécurité les smartphones, les clés et même les cartes de crédit. La lumière ultraviolette a attiré l’attention du grand public en raison de la nécessité de disposer de méthodes sûres pour tuer les germes et les bactéries, souvent sans endommager les matériaux. Les désinfectants de mophie et de InvisibleShield utilisent cette même longueur d’onde pour tuer les bactéries sur les smartphones placés dans ces boîtes sanitaires. Les deux produits ont un aspect et un toucher similaires, s’ouvrant comme des scanners ou des récipients pour smartphones et autres objets. Ils utilisent plusieurs ampoules UV-C pour tuer les bactéries de surface communes et sont alimentés par des câbles USB qui permettent de les connecter à n’importe quelle source d’alimentation, que ce soit à la maison ou au bureau. Les deux appareils peuvent supporter n’importe quel smartphone d’une taille maximale de 6,9 pouces, mais peuvent également être utilisés pour désinfecter des objets non poreux comme des clés ou des cartes de crédit. Chaque session de nettoyage dure environ 5 minutes. Moins de 50 euros Cependant, le désinfectant UV de mophie possède une fonction supplémentaire qui vous permet de charger votre smartptone sans fil sur le couvercle tout en nettoyant d’autres objets à l’intérieur. Bien sûr, les produits ne pourront pas tuer le virus COVID-19, ni la plupart des virus d’ailleurs. Cependant, ils contribuent au moins à empêcher d’autres éléments nocifs de compliquer les choses en affaiblissant votre système immunitaire. Le désinfectant UV et chargeur sans fil mophie est disponible au prix de 79,95 dollars, tandis que le désinfectant UV de InvisibleShield est disponible seulement au prix de 49,99 euros.