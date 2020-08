Les nouvelles batteries powertation 18 W de mophie sont puissantes et élégantes

Aujourd’hui, mophie (une société de ZAGG Brands) a annoncé quatre nouvelles batteries externes de 18 W, dont deux supportent la recharge sans fil par technologie Qi. Ces batteries haut de gamme sont parfaites pour recharger rapidement des appareils à la maison ou en déplacement, et disposent du port polyvalent USB-C PD (Power Delivery) à charge rapide pour tous vos appareils.

« L’équipe de mophie innove en permanence pour que les appareils personnels de nos clients restent toujours chargés, que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement », explique Gavin Slevin, Directeur général de ZAGG International. « La nouvelle gamme de powerstations offre trois solutions de pointe, très compactes, pour fournir rapidement de l’énergie à plusieurs appareils à la fois. Avec une powerstation mophie, vos appareils seront chargés et prêts pour toutes les aventures ».

La powertation (49,95 euros) et la powertation XXL (59,95 euros) ont des capacités de batterie respectivement de 10 000 mAh et 20 000 mAh, et peuvent charger plusieurs appareils simultanément grâce aux ports USB-A et USB-C. Le port USB-C prend en charge une charge rapide de 18 W, qui permet de charger jusqu’à 50 % de la batterie en 30 minutes.

En outre, le port polyvalent USB-C PD (Power Delivery) à charge rapide peut être utilisé pour recharger rapidement les powerstations elles-mêmes, ou pour charger un appareil mobile. Un indicateur de charge à quatre LED se trouve sur le côté, et mophie dit que la powertation permet de recharger votre smartphone plus de deux fois. Elle est proposée en noir et en rose, pèse 265 g. Le modèle XXL quant à lui pèse 475 g, et il est disponible uniquement en noir.

Les deux batteries ont une finition en tissu élégante et des bordures de protection en thermoplastique souple pour les protéger des éraflures et rayures.

Un modèle sans fil

La powerstation sans fil XL (69,95 euros) est dotée d’une batterie de 10 000 mAh et offre une recharge rapide sans fil pour tout appareil compatible Qi, simplement en le plaçant sur le dessus de la batterie. Elle est également dotée de ports USB-A et USB-C traditionnels, ce dernier prenant en charge une charge de sortie de 18 W, ce qui signifie que trois appareils peuvent se charger en même temps. Elle pèse 230 g et est disponible en noir uniquement.

Les batteries powerstation de mophie seront disponibles sur mophie.com mi-octobre