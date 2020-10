Les Surface Laptop Go et Surface Pro X sont disponibles dès aujourd’hui

Comme attendu depuis quelques semaines, le jour est (enfin) venu. Le Surface Laptop Go et le nouveau modèle Surface Pro X sont en vente à partir d’aujourd’hui en France, disponibles à la fois dans le Microsoft Store et dans les traditionnelles boutiques dédiées à la revente de produits.

Le Surface Laptop Go est l’équilibre parfait entre style, performances et autonomie. C’est le portable le plus léger et le plus abordable de la gamme, avec un prix à partir de 629 euros. Il est doté d’un écran tactile PixelSense de 12,4 pouces, d’un grand trackpad et d’un clavier de taille normale avec une course de touches de 1,3 mm. Il offre une expérience de frappe précise et confortable. De plus, son élégant design et raffiné est disponible dans les coloris Bleu Glacier, Gris Platine, Sable. Toujours côté design, le Surface Laptop Go utilise de l’aluminium pour le couvercle et un système de résine composite en polycarbonate avec de la fibre de verre et 30 % de contenu recyclé post-consommation pour la base.

Le nouvel appareil de la famille Surface comprend un processeur quadricœur Intel Core i5 de 10e génération, avec jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Avec des réglages optimisés pour des performances maximales et une autonomie de batterie allant jusqu’à 13 heures.

En outre, le Surface Laptop Go comprend une caméra HD 720p intégrée, des microphones de studio et des haut-parleurs d’excellentes qualités avec un son surround Dolby. Quant aux connexions, il dispose de ports USB-A et USB-C, d’une prise de type jack audio et du port Surface Connect pour la charge.

Comme le souligne Microsoft, il est parfait pour jongler entre les notes prises en cours et les commentaires des camarades pour un exposé, ou pour rejoindre une visioconférence tout en continuant d’éditer un document. Le prix du Surface Laptop Go est de 629 euros pour le modèle de base avec 4 Go de mémoire vive (RAM) et 64 Go eMMC, 799 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go SSD, et 999 euros pour 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

Surface Pro X, renouvelle le pari de Windows 10 on ARM

Pour sa part, la Surface Pro X est dotée d’un nouveau processeur personnalisé de nouvelle génération, le Microsoft SQ 2. Il s’agit du plus rapide de sa catégorie, en plus d’être lancé avec une nouvelle finition Platinum, en plus du Noir mat. Le nouveau processeur confère au nouveau modèle des performances supérieures et une autonomie allant jusqu’à 15 heures. Trois nouveaux coloris ont également été introduits pour le clavier Signature : Gris Platine, Bleu Glacier et Rouge Coquelicot. Tous ces claviers disposent du même espace intégré pour la charge et le stockage sans fil du Surface Slim Pen.

La Surface Pro X offre un choix de 8 Go et 16 Go de mémoire vive LPDDR4x. Sur le plan du stockage, vous avez le choix entre 128, 256 et 512 Go de SSD M.2 2230 amovible. Cependant, le disque ne semble pas remplaçable par l’utilisateur, car Microsoft affirme qu’il ne peut être retiré que par un technicien Microsoft. Comme le matériel est basé sur l’architecture ARM, l’appareil sera livré avec Windows 10 Home on ARM.

La Surface Pro X dispose d’une caméra frontale de 5 mégapixels pour la vidéo 1080p et d’une caméra séparée pour la reconnaissance faciale avec Windows Hello. À l’arrière, une caméra de 10 mégapixels permet l’enregistrement de vidéos 4 K. Il y a également deux microphones à champ lointain et des haut-parleurs stéréo de 2 W avec un son Dolby Audio. La Surface Pro X possède 2 ports USB-C, un port Surface Connect, un port Gigabit LTE avec support nano SIM et eSIM, et des connectivités A-GPS, Wi-Fi 802.11 ac, et Bluetooth 5.0.

La Surface Pro X est compatible avec le clavier Surface Pro X de l’année dernière, mais il continue à être vendu séparément au prix de 149,99 euros. Il en va de même pour le Surface Slim Pen, qui coûte 159,99 euros de plus. La Surface Pro X sera disponible en 6 configurations, dont deux seulement utilisent le nouveau Microsoft SQ 2. Cela inclut la version 256 Go pour 1 699 € et la version 512 Go pour 2 049 €. Toutes deux ont une mémoire vive de 16 Go.

Des accessoires

En outre, pour tous ceux qui souhaitent équipe leur bureau, Microsoft propose plusieurs nouveaux accessoires Surface :