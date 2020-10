Microsoft lance de nouvelles versions de la Surface Pro X à partir de 1 169 €

Le Surface Pro X fait l’objet d’une mise à niveau. Annoncé aux côtés du Surface Laptop Go, l’ordinateur 2-en-1 ultra-portable de Microsoft promettant plus de puissance, plus d’autonomie et davantage d’options de couleurs. Une nouvelle version du processeur, le SQ 2, vient en complément du processeur Microsoft SQ 1, développé en collaboration avec Qualcomm, et apporte davantage de puissance aux configurations haut de gamme de la Surface Pro X.

Elle utilise également une puce graphique Adreno 690, pour une performance visuelle accrue. L’affichage reste un écran tactile PixelSense de 13 pouces, au format 3:2 avec une résolution de 2 880 x 1 920 pixels. Il est logé dans un boîtier en aluminium anodisé, avec un système thermique en composite de carbone pour un refroidissement sans ventilateur.

Cette fois, il y aura des finitions noir mat et platine. La Surface Pro X pèse 771 g — sans compter le clavier — et il y a bien sûr le Surface Pen avec sa précision à 4 096 niveaux de sensibilité à la pression et de détection d’inclinaison inclus. Quant au clavier Surface Keyboard, il est disponible en trois nouvelles finitions : Gris Platine, Bleu Glacier et Rouge Coquelicot, ainsi que le noir original.

Selon Microsoft, la batterie peut durer jusqu’à 15 heures pour une utilisation « standard ».

Les configurations d’entrée de gamme utiliseront toujours le processeur SQ 1, tandis que les nouvelles versions haut de gamme de la tablette utiliseront le SQ 2. Il y aura 8 ou 16 Go de mémoire vive LPDDR4x, et 128, 256 ou 512 Go de stockage SSD amovible. L’ensemble mesure 287 x 208,2 x 7,11 mm.

Diverses options

Pour la connectivité, il y a le WiFi 5 802,11 ac, le Bluetooth 5.0, deux USB-C 3.2 Gen 2, un port Surface Connect et le port Surface Keyboard. Le Gigabit LTE Advanced reste standard, utilisant le modem Snapdragon X24 de Qualcomm. S’il y a une frustration, c’est qu’il n’y a toujours pas d’option 5G, et toujours pas de Thunderbolt.

La caméra frontale se synchronise à 5 mégapixels et prend en charge l’authentification Windows Hello face avec une caméra IR. À l’arrière, une caméra autofocus de 10 mégapixels peut filmer en 4K. Deux micros de studio à champ lointain et des haut-parleurs stéréo de 2 W avec Dolby Audio sont également inclus, et Microsoft fournit une alimentation de 60 W avec une prise USB-A de 5 W dans la boîte.

La bonne nouvelle est que, si les mises à jour matérielles sont à l’ordre du jour aujourd’hui, il y aura également des changements de logiciels dont tous les propriétaires de Surface Pro X bénéficieront. Cela signifie une plus grande autonomie de la batterie, ainsi qu’une meilleure prise en charge du code Visual Studio par les développeurs, de sorte qu’il gère désormais Windows on ARM.

Il y aura quatre versions grand public de la Surface Pro X, deux utilisant le Microsoft SQ 1 et deux avec le nouveau SQ 2 :

SQ 1/8 Go RAM/128 Go SSD—1 169 euros

SQ 1/8 Go RAM/256 Go SSD—1 469 euros

SQ 2/16 Go RAM/256 Go SSD—1 699 euros

SQ 2/16 Go RAM/512 Go SSD—2 049 euros

Il peut être précommandé dès aujourd’hui et sera mis en vente à partir du 27 octobre 2020.