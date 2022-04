Le Surface Laptop Go 2 ne devrait pas être très différent du premier

Un successeur au Surface Laptop Go pourrait finalement être annoncé dans quelques semaines, selon un rapport de Zac Bowden de Windows Central. Si cela s’avère exact, Microsoft pourrait prévoir de dévoiler le nouveau matériel, qui pourrait s’appeler le Surface Laptop Go 2, au cours du premier semestre de cette année, ont déclaré des sources à Bowden.

Cependant, s’il est possible que le Surface Laptop Go 2 soit lancé en juin, il n’y a actuellement aucune précision sur les dates, bien que le printemps soit une période assez traditionnelle pour Microsoft d’annoncer de nouveaux produits Surface.

Les rumeurs indiquent qu’un appareil portant le nom de code « Zuma » serait le Surface Laptop Go 2. Il devrait être équipé de processeurs Intel de 11e génération, le modèle de base étant doté d’un processeur Core i5, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage eMMC, mais sans lecteur d’empreintes digitales. Son modèle intermédiaire devrait disposer de 8 Go de RAM, d’un SSD de 128 Go et d’un capteur d’empreintes digitales, et son modèle haut de gamme d’un processeur Core i5, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go.

La plus grande mise à niveau pourrait être les processeurs Intel de 11e génération, car la plupart des spécifications matérielles ne diffèrent pas beaucoup du Surface Laptop Go original. Il devrait également être doté d’un écran de 12,4 pouces et de ports, d’une épaisseur, d’un châssis et de matériaux de construction analogues à ceux de la première génération, a déclaré Bowden.

Un nouveau coloris tendance

Les rapports ne s’attendent pas non plus à ce que le nouveau modèle change beaucoup en termes de design. Cependant, il est possible que Microsoft introduise une option de couleur vert sauge, qui semble être une tendance matérielle actuelle. Bowden ne sait toujours pas si Microsoft prévoit d’ajouter un clavier rétroéclairé au nouveau modèle Surface Laptop Go.

Le Surface Laptop Go a été lancé pour la première fois en 2020, sans mise à niveau l’année suivante. Beaucoup de choses ont changé depuis lors. Microsoft a introduit son dernier logiciel Windows 11, qui sera certainement livré en standard sur le Surface Laptop Go 2.