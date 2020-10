Microsoft dévoile le Surface Laptop Go à seulement 629 euros

Comme attendu, Microsoft présente son Surface Laptop Go, conçu pour être une alternative plus abordable aux appareils plus haut de gamme de la société. Il s’agit de l’un des appareils Surface les moins chers à ce jour, à seulement 629 euros — nous n’avons pas encore connaissance du prix en France. Seule la Surface Go 2, est moins chère dans la gamme Surface de Microsoft. Mais tout comme la Surface Go 2, le nouveau Surface Laptop Go fait des compromis sur certaines caractéristiques pour arriver à un prix plus bas.

« Notre objectif est de concevoir une Surface pour chaque personne, chaque style de travail et chaque lieu. Donner à chaque personne de votre foyer ou de votre organisation un ordinateur portable qui n’est pas seulement quelque chose que vous devez utiliser, mais quelque chose que vous voulez utiliser. Un bureau virtuel dans lequel vous voulez être, une classe virtuelle qui vous incite à apprendre, un endroit où vous pouvez jouer à votre jeu préféré ou regarder un film — avec un écran lumineux, un clavier fluide et confortable, des caméras et des micros de haute qualité et la polyvalence des écrans tactiles », explique Pete Kyriacou, vice-président de Microsoft Devices.

Le Surface Laptop Go, comme son nom l’indique, est essentiellement la même Surface que celle que vous avez déjà vue, mais plus petit et plus léger. Microsoft utilise un écran de 12,4 pouces plus petit que celui de 13,5 pouces du Surface Laptop 3, mais il fonctionne également avec une résolution de seulement 1 536 x 1 024 pixels. C’est toujours plus que la résolution HD 720 p standard grâce au format 3:2, mais même le Surface Go 2 a réussi à atteindre une résolution 1 920 x 1 280 pixels sur un écran plus petit de 10,5 pouces.

Ce cadre plus petit fait du Surface Laptop Go le Surface Laptop le plus léger de tous les temps, avec seulement 1,11 kg. Sous le capot, Microsoft a opté pour un processeur Intel Core i5 de 10e génération (1035G1) — pas les derniers processeurs Intel de 11e génération que l’on commence à voir dans d’autres ordinateurs portables, mais la puce quadricœur devrait être suffisante pour ce type d’appareil.

Malheureusement, le modèle de base du Surface Laptop Go ne comprend que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC. Bien évidemment, de nouvelles options sont prévues qui sont plus onéreuses. Si vous voulez plus, il y a un modèle Surface Laptop Go à 799 euros qui est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD, et 999 euros avec 256 Go de stockage.

Microsoft propose un port USB-C et un port USB-A sur le Surface Laptop Go, ainsi qu’une prise casque et un port de charge Surface Connect. À l’avant, il y a une webcam 720p, mais elle ne prend pas en charge la reconnaissance faciale par Windows Hello. À la place, Microsoft a intégré un capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation de certains modèles de Surface Laptop Go, ce qui vous permet de vous connecter à Windows avec votre doigt. Cependant, le modèle de base à 549 dollars n’inclut pas le capteur d’empreintes digitales. Pour cela, il vous faudra acheter les modèles à 699 ou 899 dollars.

Uniquement outre-Atlantique à ce jour

La prise en charge du Wi-Fi 6 et la charge rapide permettent de recharger la batterie jusqu’à 80 % en une heure seulement. Microsoft propose trois variantes de couleur pour le Surface Laptop Go : Bleu Glacier, Gris Platine, Sable.

Le Surface Laptop Go est disponible en précommande dès aujourd’hui à partir de 629 euros, et sera expédié à partir du 27 octobre — outre-Atlantique.