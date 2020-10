Le marché mondial des enceintes connectées devrait atteindre 163 millions d’unités en 2021

Une nouvelle étude de la société d’études de marché Canalys suggère que le marché mondial des enceintes connectées, y compris les smart displays, connaîtra une croissance de 21 % l’année prochaine pour atteindre 163 millions d’unités.

Pour le reste de l’année, la Chine devrait continuer à dominer le marché avec une croissance de 16 %, tandis que le reste du monde, encore sous l’emprise du COVID-19, devrait connaître une croissance d’à peine 3 %.

Cette année, le moteur de la croissance sera les nouveaux modèles lancés par différents constructeurs avant la période des achats de Noël. Quoi qu’il en soit, la croissance devrait rester relativement modérée cette année, mais le marché devrait se renforcer en 2021, grâce à une reprise plus générale au niveau mondial.

Selon Jason Low, directeur de la recherche chez Canalys, les ventes d’enceintes connectées vont être stimulées par l’amélioration de la qualité du son et par les progrès des algorithmes d’IA.

« Le défi consiste à apporter des améliorations et des innovations notables avec une augmentation minimale des coûts. Amazon et Google s’efforcent de susciter l’intérêt en brisant le moule des enceintes, chacun prenant des voies de conception différentes visant à obtenir des améliorations de la qualité du son, non seulement avec des changements de conception physique, mais aussi en introduisant des éléments supplémentaires de calcul audio. À l’avenir, l’expérience d’écoute d’un client sera de plus en plus adaptable et pilotée par l’IA », a-t-il déclaré.

Un avenir radieux

Au-delà de l’avenir immédiat, Canalys affirme qu’il s’attend à ce que le marché mondial des enceintes connectées atteigne 640 millions d’ici 2024. Cette prévision est toutefois assortie d’une petite réserve, car l’écosystème des assistants intelligents doit être soutenu par des développeurs tiers, des vendeurs de dispositifs et des fournisseurs de services pour que le marché se généralise.

Selon Low : « Il est crucial que les partenaires de l’écosystème soient très attentifs aux résultats obtenus par les fournisseurs de plateformes, tout en ayant le sens aigu de la découverte de nouveaux cas d’utilisation, car les utilisateurs changent leurs habitudes dans le cadre de la pandémie actuelle ».