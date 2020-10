Apple a fabriqué une deuxième boîte juste pour inclure des écouteurs avec l’iPhone 12

Après avoir retiré l’adaptateur électrique de la boîte de la Apple Watch Series 6 et Watch SE, Apple a créé une nouvelle controverse en retirant les écouteurs et l’adaptateur secteur des boîtes de l’iPhone 12. Cependant, il y a un pays où le géant Cupertino doit encore inclure les EarPods avec ses appareils mobiles, c’est la France. Apple a fabriqué une boîte séparée pour ses écouteurs à l’intention des clients français.

En France, si vous ne le saviez pas, est le seul pays au monde où les fabricants de smartphones sont obligés d’inclure un « kit mains libres » pour les clients, conformément aux lois gouvernementales. Selon le gouvernement, cette obligation vise à protéger les enfants de moins de 14 ans contre le risque d’ondes électromagnétiques provenant des smartphones.

Maintenant qu’Apple a retiré les accessoires supplémentaires des boîtes de l’iPhone, elle a fabriqué une nouvelle boîte beaucoup plus petite pour ses appareils mobiles. Nous avons déjà vu ces boîtes minces qui ne contiennent que l’appareil, un câble de charge USB-C et un seul autocollant Apple. Il est donc clair qu’il n’y a pas de place pour qu’Apple emballe le « kit mains libres » obligatoire dans ces boîtes.

De plus, ces nouvelles boîtes sont cohérentes dans le monde entier, et la France ne fait pas exception à la règle. Cependant, l’obligation d’inclure les écouteurs en France a conduit Apple à produire une boîte supplémentaire, uniquement pour les écouteurs.

Cette boîte extérieure, selon les rapports, est beaucoup plus grande que les nouvelles boîtes et ne porte pas de marque. En fait, la nouvelle boîte mince de l’iPhone est emballée dans cette grande boîte blanche. Et les écouteurs se trouvent juste en dessous.

Un problème environnemental

Je ne comprends pas vraiment. Apple a retiré les accessoires et a réduit la taille des boîtes afin de réduire les déchets et les émissions de carbone dans l’environnement. Quel est donc l’intérêt de la boîte massive pour les petits écouteurs ? Ne s’agit-il pas aussi d’un problème environnemental ?

Mais ces questions n’ont pas d’importance, car c’est d’Apple qu’il s’agit. Ils auront toujours ces termes de marketing doux pour convaincre les gens qu’ils ont raison, n’est-ce pas ?