La realme Watch S sera dévoilé le 2 novembre, voici les principales caractéristiques

Alors que nous nous attendions à ce que le realme Watch S soit annoncé aux côtés de la realme Smart TV SLED 4K, des écouteurs ANC et de bien d’autres choses encore lors de l’événement IoT de la société en Inde, la smartwatch n’est pas apparue. Aujourd’hui, le géant chinois a confirmé qu’elle dévoilera d’abord la realme Watch S au Pakistan la semaine prochaine.

Dans un tweet officiel partagé par realme Pakistan le week-end dernier, la société a non seulement confirmé que le lancement de realme Watch S aura lieu le 2 novembre, mais elle a également révélé le design complet, et certaines des principales caractéristiques de la montre dans le même tweet.

La realme Watch S sera la deuxième montre connectée dans le portefeuille de la société. Le teaser révèle qu’elle possède un cadran circulaire, avec de minces bords d’écran, un châssis métallique, deux boutons sur le bord droit, et des options de bracelet colorées.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de la realme Watch S. La variante « Pro » de cette montre connectée (ou probablement, une nouvelle marque) a été présentée pour la première fois à l’IFA 2020. Elle a ensuite été vue sur le site de la FCC au début du mois dernier. Elle a révélé beaucoup de choses sur la conception et les caractéristiques de la montre. Mais nous avons une confirmation officielle de certaines de ces caractéristiques et nous les avons énumérées ci-dessous.

Your world now on your wrist with #realmeWatchS. Get Fit with 16 Sports mode, 1.3″ auto-brightness adjustment display and multiple health monitors. #LeaptoNextGen on 2nd November by watching the Live event on FB and YT. #realme #DareToLeap pic.twitter.com/Ij6vCatDhU

— realme Pakistan (@pakistan_realme) October 23, 2020