Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple et Vivo : le classement du marché mondial des smartphones au 3e trimestre

Le 3e trimestre 2020 a été très bon pour le marché des smartphones, puisque davantage d’appareils que prévu ont été livrés au cours du trimestre. Selon IDC, 353,6 millions d’appareils ont été expédiés au cours du troisième trimestre.

Bien que les livraisons soient importantes, elles ont diminué de 1,3 % par rapport à l’année précédente. IDC avait prédit une baisse de 9 % sur l’année. Selon IDC, la croissance est largement attribuée à la réouverture des économies au niveau mondial, les restrictions dues au COVID-19 ayant été assouplies.

Certains marchés ont connu une croissance plus rapide que d’autres. L’Inde, le deuxième marché mondial, a connu de forts volumes au cours du trimestre, malgré les inquiétudes liées à la pandémie. D’autres marchés émergents, dont le Brésil, l’Indonésie et la Russie, ont connu une forte croissance. Selon IDC, si une certaine demande refoulée a alimenté la croissance, ce sont surtout les promotions et les rabais importants qui ont accéléré la croissance sur ces marchés. Une grande partie de l’augmentation s’est produite sur le marché d’entrée de gamme, ce qui ajoute une pression sur les vendeurs.

Au cours du trimestre, Samsung a repris la première place au niveau mondial, avec 22,7 % de part de marché et 80,4 millions d’appareils livrés. Cela représente une croissance de 2,9 % par rapport à l’année précédente.

L’Inde a été le plus grand marché pour Samsung, représentant 15 % de son volume et aidant la marque à croître de près de 40 % d’une année sur l’autre. Une grande partie de ses excellentes performances se situe dans la gamme de prix inférieur à 250 dollars.

Apple sort du podium

Huawei est passé de la première à la deuxième place, avec 51,9 millions de smartphones expédiés et 14,7 % du marché. Il s’agit d’une baisse significative de 22 % d’une année sur l’autre, attribuée en partie à l’impact accru des sanctions américaines et à une forte baisse en Chine. Xiaomi a expédié 46,5 millions d’appareils, se plaçant ainsi en troisième position mondiale, battant Apple pour la première fois. Xiaomi détenait 13,1 % du marché et a enregistré une croissance de 42 %.

Apple a atteint la quatrième place mondiale, avec 41,6 millions d’unités expédiées, soit une baisse de 10,6 % d’une année sur l’autre. C’est la première fois que l’entreprise se retrouve à la quatrième place avec une part de marché de 11,8 %. Ce déclin est principalement dû au retard dans le lancement de la série d’iPhone 12, généralement lancée au troisième trimestre. La plupart des appareils Apple livrés étaient de la gamme d’iPhone 11, l’iPhone SE se vendant toujours très bien.

Enfin, la cinquième place est revenue à Vivo, qui a livré 31,5 millions d’unités, soit une augmentation de 4,2 % par rapport à l’année précédente et une part de marché de 8,9 %. À noter que Vivo est enfin arrivée en Europe, et ça part pourrait vite grimper.