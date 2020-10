Garmin lance une nouvelle smartwatch spécialement conçue pour les gamers

Au cours des derniers mois, Garmin a lancé quelques variétés de sa montre sportive dans sa gamme « Instinct », mais aucune n’est plus intrigante que la dernière en date. Aujourd’hui, le populaire revendeur de montres, Garmin, vient de lancer une nouvelle gamme de montres connectées, axée sur une catégorie sportive en pleine expansion.

Au lieu de se concentrer sur le sport traditionnel, Garmin vise maintenant à capter la base d’utilisateurs de la scène du eSport avec sa nouvelle smartwatch « Instinct Esports Edition ».

Le fabricant de montres a créé une édition spéciale Instinct Esports Edition de sa smartwatch pour mesurer le rythme cardiaque et le niveau de stress des joueurs lors de sessions de jeu intenses. « Avec l’Instinct Esports Edition, les athlètes sportifs peuvent utiliser cette même technologie pour suivre et examiner comment leur corps réagit à une compétition intense », a déclaré Dan Bartel, le vice-président des ventes chez Garmin.

Désormais, la Instinct Esports Edition de Garmin est dotée de toutes les fonctions et de tous les capteurs dont est dotée toute montre Instinct. Il existe désormais un « mode eSports » supplémentaire qui est intégré à cette montre connectée spéciale.

Ce mode supplémentaire se concentre sur le suivi du rythme cardiaque, de l’énergie et du niveau de stress des joueurs lorsqu’ils jouent à un jeu. De plus, le joueur qui utilise cette smartwatch peut utiliser le logiciel de streaming officiel de Garmin, « Stre3amup ! », pour afficher son rythme cardiaque et son niveau de stress lors de ses sessions de jeu en ligne avec ses fans.

En plus de ces ajouts, la Esports Edition offre les mêmes caractéristiques et capteurs de base que la Instinct. Cela inclut un capteur de fréquence cardiaque, un suivi de l’activité 24 h/24 et 7 j/7 et des fonctions de surveillance comme la possibilité de visualiser les notifications. Sur le plan de la durabilité, la dernière montre de la gamme Garmin Instinct est construite selon les normes militaires (MIL-STD 810) et dispose d’un écran résistant aux rayures.

Malheureusement, contrairement aux autres éditions de la montre Instinct comme Camo, Tactical ou Surf, l’édition eSports ne prend pas en charge la recharge solaire, car il lui manque les lentilles de recharge solaire. Cependant, comme la montre a une interface utilisateur plutôt minimale, Garmin indique qu’elle peut fonctionner pendant 15 jours avec une seule charge.

La Garmin Instinct Esports Edition est désormais disponible sur la boutique en ligne officielle de Garmin au prix de 299,99 euros.