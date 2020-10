Acer annonce plusieurs nouveaux moniteurs de gaming

Acer a annoncé une flotte de nouveaux moniteurs de gaming dans ses gammes Predator et Nitro. Comme pour les ordinateurs portables de la société, la gamme Predator offre davantage d’options haut de gamme et de fonctionnalités, tandis que la gamme Nitro est axée sur le prix et donc moins onéreuse. Chacun des moniteurs est équipé d’un bord assez mince, et devrait donc bien fonctionner avec une configuration multi-moniteur si vous souhaitez en mettre deux ou plusieurs côte à côte.

En commençant par le plus intéressant, le Predator X34 GS est un panneau IPS ultra large et incurvé de 34 pouces d’une résolution QHD (3 440 x 1 440 pixels). Ce n’est pas le premier moniteur de jeu ultra-large de Acer, mais il est un peu plus abordable que certains des précédents modèles de la société : il devrait coûter 1 100 euros lors de son lancement en novembre. Le Predator X34 GS est compatible G-Sync et peut être overclocké pour fonctionner à un taux de rafraîchissement de 180 Hz avec un temps de réponse très rapide de 0,5 ms. En outre, il prend en charge le VESA DisplayHDR 400, couvre 98 % du spectre de couleurs de la DCI-P3 et dispose de deux haut-parleurs intégrés de 7 W.

Le moniteur de jeu Predator XB253Q GW d’Acer, d’une taille de 24,5 pouces, est équipé d’une bande LED RGB sous l’écran qui peut s’allumer en tandem avec le rythme de votre musique ou avec les moments explosifs de vos jeux. Il s’agit d’un écran IPS 1080p compatible G-Sync qui peut être overclocké à un taux de rafraîchissement de 280 Hz, avec un temps de réponse de 0,5 ms. Pour un écran 1080p, il est cher avec un prix de 430 euros (prévu pour une sortie en janvier 2021), mais ses lumières RGB pourraient le faire ressortir.

Ensuite, il y a le Predator XB323U GX de Acer, un moniteur QHD de 32 pouces qui peut être overclocké à un taux de rafraîchissement de 270 Hz avec un temps de réponse de seulement 0,5 ms. Ce moniteur couvre 99 % de la gamme AdobeRGB, avec la prise en charge de la VESA DisplayHDR 600 ainsi que du traitement d’image 8 bits et de la gradation locale, cette dernière devant permettre, selon Acer, « des noirs profonds et des hautes lumières ». Comme les autres modèles ci-dessus, le XB323U GX est compatible avec Nvidia G-Sync. Il coûtera 900 euros au lancement en janvier 2021. Acer n’a pas mentionné le type de panneau utilisé par ce modèle.

Si vous voulez donner un répit à vos yeux pendant que vous jouez, le Predator XB273U NV intègre ce qu’Acer appelle VisionCare 4.0 (vraisemblablement un capteur intégré) pour ajuster automatiquement la luminosité et la température des couleurs de l’écran. De plus, cet écran IPS QHD de 27 pouces a un taux de rafraîchissement de 170 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il prend en charge le contenu HDR avec la certification DisplayHDR 400 et est précis au niveau des couleurs avec une couverture de 95 % de la gamme DCI-P3. Ce modèle possède une bande de lumières RVB à l’arrière, qui peut illuminer votre mur avec des couleurs qui correspondent à ce qui est à l’écran. Acer n’a pas dit si celui-ci est compatible avec G-Sync. Il coûtera 550 euros lorsqu’il sera lancé en janvier 2021.

Deux modèles Nitro

Enfin, Acer annonce deux modèles Nitro de 27 pouces, le XV272U KV et le XV272 LV. Malgré la similitude de leurs noms, ils semblent être très différents.

Le XV272U KV est un panneau IPS QHD de 27 pouces qui supporte un taux de rafraîchissement de 170 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Ce modèle Nitro possède certaines des mêmes caractéristiques VisionCare 4.0 que le XB273U NV, notamment la possibilité d’ajuster automatiquement la luminosité et la température de couleur. Il coûtera 400 dollars.

Le XV272 LV est un panneau IPS 1080p qui peut être overclocké à un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Il peut afficher 90 % du spectre de couleurs DCI-P3. Acer n’a pas fourni d’autres détails notables pour celui-ci, si ce n’est qu’il coûtera 280 euros.