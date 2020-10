La PlayStation 5 sera lancée avec Netflix, Disney+, Apple TV, Spotify et bien d’autres

On peut dire que beaucoup d’entre nous attendent avec impatience le lancement de la PlayStation 5, et de l’obtenir le plus rapidement possible pour toutes nos exigences de jeu sur console — notamment pour jouer aux titres exclusifs à la console de nouvelle génération — d’autant plus si nous sommes reconfinés.

Cependant, si vous êtes comme moi, vous pourriez aussi utiliser votre console PlayStation comme un centre de divertissement pour vos services de streaming préférés. Eh bien, Sony a annoncé que presque toutes les grandes plateformes de streaming auront leur application disponible sur la PS5 dès le lancement.

L’annonce a été faite par Phil Rosenberg, responsable du développement et des relations avec les partenaires mondiaux de Sony, par le biais d’un article de blog. La liste des applications annoncées par Sony est donnée ci-dessous :

Apple TV

Netflix

Spotify

Disney

Twitch

YouTube

Vidéo d’Amazon Prime

Hulu

Peacock

MyCanal

Il est clair que Sony se concentre encore plus sur le divertissement avec la PlayStation 5. La société a annoncé une télécommande média dédiée pour la console, et nous savons déjà que la nouvelle interface utilisateur de la PS5 aura une section média dédiée pour tous vos besoins de streaming et applications média. De plus, la télécommande aura des boutons dédiés pour les services les plus populaires de cette liste, y compris Disney+, Spotify, Netflix et YouTube.

Malheureusement, pas de bouton « Prime Video », mais vous pouvez toujours accéder à l’application depuis l’écran média.

Une télécommande pour la consommation de médias

La télécommande comporte également des boutons pour l’avance/retour rapide et la lecture/pause, ainsi que la possibilité de régler le volume et la puissance du téléviseur avec des téléviseurs compatibles tels que les téléviseurs « PS5 Ready » de Sony.

Comme mentionné précédemment, toutes ces applications seront disponibles sur la console PS5 dès le lancement, vous n’aurez donc pas à attendre avant de commencer à utiliser votre toute nouvelle console comme centre de divertissement.