Apple travaille sur un iPhone unique avec un écran coulissant extensible

Depuis environ un an, nous avons assisté à un changement dans la conception des smartphones et les fabricants expérimentent maintenant des smartphones avec un écran pliable, pivotant ou enveloppant. Et selon un récent brevet, Apple semble également s’intéresser à l’idée d’un iPhone à écran coulissant.

Comme le rapporte Apple Insider, Apple a récemment déposé une demande de brevet intitulée « Electronic Devices Having Sliding Expandable Displays ». Et selon ce brevet, le géant technologique basé à Cupertino envisage l’utilisation d’écrans flexibles pour ses futurs appareils. Cela permettra aux utilisateurs de faire glisser une partie étendue de l’écran pour obtenir plus d’espace sur l’écran en cas de besoin.

« Si l’on n’y prend garde, un écran risque de ne pas offrir suffisamment d’espace pour afficher les informations qui intéressent l’utilisateur. Dans le même temps, il peut être difficile d’agrandir trop la taille des appareils électroniques pour accommoder des écrans plus grands, car cela peut rendre les appareils trop encombrants », indique la demande.

Pour éviter que les smartphones ne deviennent plus grands et plus encombrants, Apple propose de développer un mécanisme coulissant unique. L’écran sera construit à l’intérieur d’un boîtier spécial, conformément à la demande de brevet. Désormais, chaque fois qu’il sera nécessaire d’agrandir l’écran, le boîtier et l’écran « glisseront l’un par rapport à l’autre ».

Comment cela fonctionnera-t-il ?

Les descriptions de l’écran dans la demande de brevet suggèrent que l’entreprise prévoit d’utiliser un écran plus rigide qui coulisserait dans et hors du boîtier spécial. En outre, tous les dessins de la technologie figurant dans la demande montrent un mécanisme à rouleaux pour une « un écran flexible qui peut être stocké à l’intérieur du boîtier ».

Maintenant, nous avons vu beaucoup de brevets fous d’Apple au fil des ans. Cependant, comme je le mentionne toujours, il y a peu de chances que la société utilise réellement cette technologie dans ses appareils dans un avenir proche.

Donc, si j’étais vous, je prendrais cette information des pincettes, et j’arrêterais de rêver.