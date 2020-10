L’iPhone 12 Pro Max aurait une batterie plus petite que l’iPhone 11 Pro Max

Normalement, les nouveaux smartphones présentent des améliorations par rapport à leurs prédécesseurs. Vous savez, des écrans plus grands, des taux de rafraîchissement plus élevés, de meilleures caméras, etc. Cependant, il semble qu’Apple ne veuille pas aller dans cette direction avec la nouvelle série d’iPhone 12, du moins en ce qui concerne la batterie.

Selon un listing sur le site de la TENAA pour le nouvel iPhone 12 Pro Max, il semble que le géant Cupertino ait en fait réduit la taille de la batterie à l’intérieur du smartphone par rapport à l’iPhone 11 Pro Max de l’année dernière. Le listing indique que l’iPhone 12 Pro Max a une batterie d’une capacité de 3 687 mAh contre 3 969 mAh pour l’iPhone 11 Pro Max.

Cette batterie plus petite est d’autant plus surprenante que l’iPhone 12 Pro Max est un smartphone considérablement plus grand que son prédécesseur. En fait, avec un écran de 6,7 pouces, c’est le plus grand iPhone qu’Apple ait fabriqué jusqu’à présent.

On ne sait pas très bien pourquoi Apple a réduit la taille de la batterie de l’iPhone 12 Pro Max, et comme la société ne donne pas vraiment de spécifications, ou ne commente pas ces choses-là, on ne le saura peut-être jamais.

Cependant, Apple affirme que l’iPhone 12 Pro Max dure aussi longtemps que l’iPhone 11 Pro Max. Cela pourrait être dû au processeur A14 Bionic de 5 nm à l’intérieur du smartphone, qui est plus efficace en matière de puissance que le A13 Bionic qui l’a précédé.

Une autonomie quand même décente ?

Cependant, je me demande à quel point l’autonomie de la batterie aurait été meilleure si Apple avait installé une batterie plus grande (ou au moins de même taille) dans l’iPhone 12 Pro Max.

Quoi qu’il en soit, outre la taille de la batterie, la liste révèle également que le nouvel iPhone dispose de 6 Go de RAM, contre 4 Go pour l’iPhone 11 Pro Max de l’année dernière. Ce chiffre peut ne pas sembler énorme, si l’on considère que de nombreux fleurons d’Android sont équipés de 12 Go de RAM. Cependant, les performances n’ont jamais vraiment été un problème avec les iPhone, donc ces 6 Go de RAM ne devraient pas non plus poser de problème.