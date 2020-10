Huawei lance Petal Maps et transforme Petal Search en une alternative à Google Lens

Huawei a travaillé ses propres alternatives d’écosystème d’applications par rapport au GMS de Google, ses solutions prenant la forme de HMS et HMS Core, AppGallery, et Petal Search.

Petal Search est la dernière née de ces solutions, dont l’objectif initial est de servir de moteur de recherche et d’enrichir la Huawei AppGallery pour la distribution et la découverte d’applications. Aujourd’hui, Huawei fait pivoter Petal Search vers une alternative plus ciblée de Google Lens, et la société lance également Petal Maps comme alternative à d’autres solutions cartographiques telles que Google Maps.

Petal Search a commencé son parcours en tant qu’agrégateur de distribution d’applications ou moteur de recherche qui se concentrait sur la recherche d’applications Android. L’expérience de Petal Search s’est articulée autour d’un widget de recherche que les utilisateurs pouvaient utiliser sur leur écran d’accueil pour ouvrir la barre de recherche et trouver des applications et des jeux en ligne.

Désormais, Petal Search gagne également en fonctionnalité de recherche qui tente de reconnaître le contenu en fonction des images présentées. Par exemple, vous pouvez maintenant toucher l’icône de reconnaissance d’images sur une capture d’écran, et découvrir quelle est l’application, ainsi que localiser une source fiable pour la télécharger sur votre smartphone Huawei. Une fonctionnalité analogue s’étend également à d’autres objets physiques : vous pouvez pointer votre appareil photo sur l’objet et le smartphone reconnaîtra l’objet et tentera de vous montrer la liste des produits qu’il contient.

En outre, il peut également faire apparaître des extraits de Wikipédia, des articles de presse et même de la musique lorsque des images ou des œuvres d’art sont affichées. Cette fonctionnalité semble très analogue à celle de Google Lens.

L’alternative à Google Maps

En outre, Huawei lance également Petal Maps, comme alternative à Google Maps. AppGallery propose déjà quelques options pour les services de cartographie, mais c’est Huawei qui offre son propre produit au cas où vous n’aimeriez pas les autres options.

https://consumer-img.huawei.com/content/dam/huawei-cbg-site/common/mkt/mobileservices/petalmaps/video/video_full.mp4

Comme prévu, Petal Maps propose une navigation avec des vues en 2D et 3D, une navigation dynamique pas-à-pas, avec des options de routes incluant l’itinéraire le plus rapide, ainsi que la possibilité d’afficher le trafic en temps réel. Il fournit des données pour plus de 140 pays et régions, et prend en charge plusieurs langues, avec des notifications vocales en anglais, français, espagnol, allemand, italien et mandarin.