Les modules complémentaires Google Workspace sont disponibles dans Google Docs, Sheets, et Slides

Google offre déjà un support pour les modules complémentaires sur Agenda, Gmail et Drive. Avec la dernière mise à jour, la société a étendu la disponibilité à Google Docs, Google Sheets et Google Slides.

Grâce à cette extension, vous pouvez désormais utiliser des applications tierces prises en charge dans Google Workspace pour Docs, Sheets et Slides. Cette intégration vous évitera de devoir changer souvent d’application, car vous pouvez accéder à tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.

Vous pouvez également voir l’extension Traduction pour le panneau latéral dans le GIF ci-dessous. Avec un module complémentaire dédié à la traduction, les utilisateurs peuvent traduire le contenu à la volée. Cependant, il n’est pas encore largement disponible.

Les utilisateurs peuvent installer des modules complémentaires en utilisant le bouton « + » présent dans le panneau latéral d’accès rapide de Google Workspace. Vous trouverez des instructions détaillées sur l’installation et la désinstallation des modules complémentaires de Google Workspace dans le document d’assistance officiel disponible depuis ce lien.

Il est à noter que les modules complémentaires que vous installez apparaîtront dans le panneau latéral de toutes les applications Google Workspace. De plus, les administrateurs peuvent installer en masse les modules complémentaires directement à partir de Google Workspace. Il est également possible de spécifier les autorisations d’accès aux applications pour certains utilisateurs dans la console d’administration.

Un déploiement progressif

Selon le message d’annonce de Google, ces nouveaux modules complémentaires sont disponibles pour les utilisateurs ayant un compte personnel, les clients des catégories Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education et Nonprofits.

Google a déjà commencé à déployer les modules complémentaires Workspace pour les Docs, Sheets et Slides. Toutefois, comme il s’agit d’un déploiement prolongé, il peut s’écouler jusqu’à 15 jours avant que la fonctionnalité ne s’affiche sur votre appareil.