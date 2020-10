L’application Xbox permet de streamer des jeux Xbox One sur votre iPhone ou iPad

Le streaming est la grande nouveauté dans le domaine du divertissement de nos jours, y compris dans les jeux. Cependant, il existe cependant deux façons de streamer des jeux, la plus connue étant la diffusion analogue à Netflix à partir d’un ordinateur distant, comme dans Google Stadia. Cependant, il existe un autre type de streaming qui permet de jouer à distance à des jeux déjà installés sur un PC ou une console.

C’est exactement le genre de jeu que les propriétaires d’iPhone et d’iPad peuvent désormais apprécier grâce à la dernière application mobile Xbox, pendant que Microsoft cherche à contourner les restrictions de streaming des jeux dans le cloud d’Apple. En effet, la mise à jour de l’application Xbox de Microsoft pour iOS et iPadOS est maintenant en ligne, permettant aux propriétaires d’une Xbox One de streamer des jeux sur leurs appareils.

Les plateformes de streaming de jeux telles que Google Stadia et NVIDIA GeForce NOW ne diffusent que les jeux qui ont été installés sur des serveurs distants et qui ont été techniquement achetés par l’intermédiaire de ces services. En revanche, les fonctions de jeu à distance de la PlayStation et de la Xbox exigent que vous possédiez à la fois une console et un jeu et que ceux-ci puissent être exécutés depuis votre domicile ou votre chambre. Le jeu est ensuite streamé sur votre appareil mobile connecté au même réseau Wi-Fi à 5 GHz.

Cependant, la fonction Remote Play de la Xbox possède une caractéristique spéciale qui contourne presque les restrictions d’Apple concernant le streaming de jeux. Vous pouvez en effet diffuser des jeux à partir de votre console Xbox depuis une connexion Wi-Fi, ou même une connexion LTE ou 5G — idéal lorsque vous n’êtes pas chez vous. C’est un peu comme si vous hébergiez votre propre service de streaming dans le cloud à la maison où, ce qui est peut-être plus approprié, si vous accédez à distance à votre ordinateur Xbox depuis Internet.

La Xbox démarrera sans son ni lumière à l’avant, et lorsque vous vous déconnectez, elle se remet en veille après une brève période d’inactivité.

It’s official. The new Xbox App is ready for download. You can tell it’s official because we are tweeting about it: https://t.co/cB1BUaWvVv pic.twitter.com/JoFAUvDJVp —Xbox (@Xbox) October 19, 2020

Disponible sur Xbox One et les futures Xbox Series X|S

Il y a bien sûr certaines limites, dont la principale est la connexion permanente nécessaire pour le streaming. Bien que l’application mobile Xbox prenne en charge une longue liste de générations de Xbox, seules la Xbox One et les futures Xbox Series X|S prennent en charge le jeu à distance. Et si vous pouvez contrôler à distance les fonctions de base de votre console Xbox, rien n’indique que vous pourrez acheter des jeux Xbox par l’intermédiaire de l’application de cette manière.

Ce dernier point pourrait être une considération importante qui a permis à l’application mobile Xbox d’entrer dans l’App Store iOS d’Apple en premier lieu. Il arrive aussi qu’Apple révoque l’approbation d’une application après coup en raison d’une violation de la politique qu’elle n’ajoute parfois qu’après cet incident.

Reste à connaître le sort qui lui est réservé… Évidemment, la mise à jour de l’application Xbox de Microsoft ne change malheureusement rien à la situation du xCloud.