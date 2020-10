Google Smart Display: nouvelle interface, mode sombre, support multi-utilisateur

Google Smart Display : nouvelle interface, mode sombre, prise en charge de plusieurs comptes, etc

Hier, Google a dévoilé une série de mises à jour de fonctionnalités pour l’expérience « Smart Display » — une expérience accessible depuis les enceintes connectées dotées d’un écran, plus communément connues sous le nom de « smart displays » outre-Atlantique. Cette mise à jour concerne des appareils comme le Lenovo Smart Display et le Nest Hub, et sera probablement l’interface de base pour tous les appareils officiels Google Smart Display à l’avenir.

Ce nouveau système définit toutes les fonctionnalités dans une série de cinq catégories, dont : Votre journée, Contrôle de la maison, Communiquer, Découvrir, Médias. Et, il s’agit du plus grand changement, qui est conçu pour vous fournir des informations contextuelles en fonction de vos habitudes et de l’heure de la journée.

Au lieu de la liste horizontale à défilement continu d’autrefois, Google divise désormais les informations en cinq sections distinctes accessibles à partir d’onglets situés en haut de l’écran.

La section « Contrôle de la maison » montre tous les appareils connectés dans la maison de l’utilisateur — bien sûr, en supposant qu’ils sont tous connectés au même système de maison connectée. Ce sera particulièrement utile si vous avez un tas d’appareils Nest, des caméras, des enceintes Nest Audio, etc.

« Médias » présente des podcasts, de la musique, des films et des séries TV avec des suggestions de plateformes connectées. Cela inclut YouTube TV (pour la musique), Spotify (pour la musique, les podcasts), Netflix, et Disney+, ainsi que le reste du système médiatique Google Play. À partir de cet écran, vous pouvez regarder ou écouter des médias ou les diffuser sur un autre appareil.

La section « Communiquer » fonctionne avec Google Meet, Duo, et se connectera bientôt avec le système de chat vidéo Zoom. Ce système vous permet de lancer des réunions, des appels vidéo, des appels vocaux ou des messages sur d’autres appareils connectés dans les pièces de votre maison « avec une carte de diffusion ».

La première page que les utilisateurs verront lorsqu’ils regarderont ou interagiront avec un « Smart Display » de Google le matin est la page « Votre… ». Le nom de cette page varie selon l’heure de la journée : Votre matin, votre après-midi, votre soir. Cela inclut la météo, la connexion à votre agenda pour les réunions, les minuteurs et d’autres éléments

La page « Découvrir » de l’expérience Google Smart Display est destinée à montrer aux utilisateurs les nouveautés. Elle comprend les nouvelles fonctionnalités qui viennent d’être introduites dans l’expérience « Smart Display », ainsi que les nouveaux éléments (ou simplement les éléments intéressants) dans l’univers du smart display.

Intégration du calendrier/des comptes

La principale caractéristique de cette mise à jour est la possibilité d’utiliser plusieurs comptes sur un seul appareil. Cela fonctionne pour les comptes personnels, les comptes professionnels, les comptes des enfants, tout ce que vous avez. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs pourront travailler sur les « événements et réunions à venir en un seul endroit » sans avoir à changer de compte.

Cette mise à jour fonctionne avec tous les appareils équipés de Google Assistant sur lesquels les utilisateurs peuvent accéder à leur agenda. Cela concerne les appareils comme le Nest Hub Max, les smartphones et tablettes Android et les appareils iOS. Elle fonctionne également avec les utilisateurs de Google Workspace inscrits au programme bêta de Google Assistant.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est limitée aux rendez-vous de Google Agenda, et la firme indique que vous pouvez connecter jusqu’à cinq comptes Google Meet différents sur un seul écran et passer de l’un à l’autre à volonté.

Mode sombre sur les smart displays

Le mode sombre est enfin là pour les smart displays. Les utilisateurs peuvent modifier le schéma de couleurs de l’interface utilisateur de l’écran connecté pour toute la journée, ou choisir « Automatique ». Avec le schéma de couleurs automatique, les couleurs s’ajusteront en fonction de la lumière ambiante ou lorsque le soleil se lève et se couche habituellement.

Date de mise à jour

Dans l’ensemble, ces mises à jour montrent que Google investit davantage dans l’expérience tactile sur les smart displays. Si vous utilisez un Smart Display de Google qui a un écran de 7 pouces ou plus, vous pouvez voir cette mise à jour aujourd’hui. Elle sera poussée aux appareils au cours de la semaine prochaine. La page « Communiquer » et ses fonctionnalités devraient prendre un peu plus de temps, en fonction de la rapidité avec laquelle Google Meet est activé pour correspondre à ce que Google prétend.