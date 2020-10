LG pourrait se tenir à l’écart du Snapdragon 875 au cours du premier semestre 2021

LG a lancé trois téléphones très en vue cette année, mais, si l’on regarde de près et si l’on dépasse la partie marketing, un seul d’entre eux peut vraiment être considéré comme le fleuron de la société en 2020. Alors que le LG V60 ThinQ 5G transportait un Snapdragon 865, le LG Velvet (sauf une variante) et le LG Wing, plus récent et plus étrange, n’en avaient pas. Les deux disposent du dernier chipset 5G de la série 7 et il semble que ce sera également la stratégie de LG pour début 2021.

LG est l’un des constructeurs qui rafraîchissent habituellement ses smartphones phares avec les dernières puces de Qualcomm. Alors que Qualcomm s’apprête à dévoiler sa dernière puce phare pour les smartphones dans le courant du mois de décembre lors de son virtuel Snapdragon Tech Summit, un nouveau rapport sur le forum sud-coréen Clien suggère que LG pourrait ne pas lancer un flagship équipé de la puce Snapdragon 875 au cours du premier semestre 2021.

Selon la publication du forum, LG ne figure pas sur la liste des entreprises qui ont passé des commandes auprès de Qualcomm pour le futur SoC phare. La publication affirme également que LG a commandé en gros le successeur du Snapdragon 765G, le Snapdragon 775, à la place.

Les prétendus plans de LG de s’éloigner de la sortie d’un smartphone avec un Snapdragon 875 ne sont pas une surprise, d’autant plus que la marque a fait un changement majeur dans sa stratégie de lancement de smartphones l’année dernière en arrêtant la série G.

Avec l’arrêt de la série G, LG a commencé à se concentrer sur les smartphones qui sont plus attrayants pour les jeunes et pour tous ceux qui préfèrent un smartphone décent qui ne coûte pas une fortune. Grâce à cette approche, LG a lancé le LG Velvet plus tôt cette année. Il est fort possible que LG se prépare à lancer la deuxième génération du LG Velvet avec la puce Snapdragon 775 susmentionnée.

Vers l’arrêt des smartphones haut de gamme ?

Si l’on en croit l’article, l’avenir de la série V de LG reste aujourd’hui incertain. LG a lancé le V60 ThinQ avec la puce Snapdragon 865 en mars de cette année, à un moment où elle lance habituellement la série G.

Il est encore trop tôt pour savoir si LG a repoussé la série V à la seconde moitié de l’année 2021 ou si elle a également prévu d’éliminer la série V.