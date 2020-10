Stadia ajoute un tas de titres Ubisoft à son catalogue

Le service de streaming de jeux Stadia de Google, qui est arrivé à maturité, a peut-être connu un lancement très difficile, mais il continue à se développer et à s’étendre, de nouveaux jeux étant sans cesse ajoutés à sa bibliothèque disponible.

En effet, le service de jeux sur le cloud de Google, Stadia, a régulièrement ajouté de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux jeux. Le mois dernier, un démontage de l’APK a suggéré que le service ajoutera bientôt une offre groupée Uplay+ pour les fans des titres d’Ubisoft, et en fin de semaine dernière, Google a annoncé qu’un ensemble de jeux d’Ubisoft sont ajoutés au service.

Cela comprend les jeux favoris des fans plus anciens, les jeux récemment entrés dans des franchises, et même les jeux à venir qui seront également lancés dès leur premier jour sur Stadia. C’est une annonce passionnante, qui pourrait constituer un énorme attrait pour les joueurs désireux d’apporter une expérience de jeu AAA lors de leurs déplacements.

Selon l’article officiel sur le blog de Google, les jeux suivants seront ajoutés à Google Stadia :

Watch Dogs

Watch Dogs 2

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Unity

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

L’article ne mentionne pas de date de sortie ferme, mais ces jeux devraient faire leur apparition sur Google Stadia dans un proche avenir.

Les nouveaux titres arrivent

Outre ces jeux plus anciens, Google a également confirmé les nouveaux titres Ubisoft qui arriveront dans Stadia. Watch Dogs Legion sera disponible à partir du 29 octobre, suivi d’Assassin’s Creed Valhalla le 10 novembre. Far Cry 6 sera également disponible sur le service de streaming en février 2021. Selon l’article sur Stadia : « … c’est seulement sur Stadia que vous pourrez jouer instantanément aux nouvelles séries… », ce qui met le partenariat Ubisoft de Stadia en concurrence directe avec le nouveau Amazon Luna, qui s’est vantée d’offrir une chaîne Ubisoft comprenant un accès dès le premier jour à de nombreux jeux Ubisoft.

Ce n’est pas une surprise de voir de nouveaux jeux être ajoutés à Stadia. Le service a récemment ajouté des jeux comme Hitman, Metro Last Light Redux et Marvel’s Avengers en précommande. De plus, Google s’est efforcé d’améliorer Stadia, même si, pour une raison quelconque, Stadia n’est pas disponible sur le nouveau Chromecast avec Google TV. Il n’en reste pas moins que c’est bien de voir plus de jeux arriver dans Stadia.