La demande pour l’iPhone 12 Pro est plus élevée que prévu

Le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a publié une nouvelle note aux investisseurs soulignant que la demande pour les modèles haut de gamme de l’iPhone 12 Pro était considérablement plus élevée que ce qu’il avait prévu.

Les anciennes prévisions de Ming-Chi Kuo étaient que Apple allouerait 40 à 45 % de son stock aux modèles d’iPhone 12 (de 15 à 20 %). Mais cela a changé, et Kuo estime maintenant que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro Max auront chacun une part de 30 à 35 % pour les nouvelles livraisons d’iPhone ce trimestre.

Selon Kuo, « la précommande de l’iPhone 12 Pro a dépassé nos attentes en raison de la préférence initiale des fans du noyau dur d’Apple pour les modèles haut de gamme, de la forte demande sur le marché chinois et de la prochaine demande en haute saison aux États-Unis et en Europe ».

Dans le même temps, Kuo a également réduit ses estimations pour les livraisons d’iPhone 12 mini à 10 à 15 % (contre 20 à 25 % auparavant), en invoquant la faible demande du marché chinois pour le petit iPhone. En effet, l’absence de support de la double carte SIM et le petit écran du smartphone entraînent une réaction mitigée de l’important marché chinois. Cependant, la Chine manifeste un vif intérêt pour l’iPhone 12 Pro, plus cher.

Pour faire court, Apple a lancé quatre nouveaux iPhone cette année.

L’iPhone 12 mini pas plébiscité ?

L’iPhone 12 mini est la toute petite option de 5,4 pouces de la société, aux côtés de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max. Ces quatre smartphones sont équipés d’un écran Super Retina XDR, ce qui signifie que les nouveaux iPhone n’ont plus d’écran LCD. Ils prennent également tous en charge les réseaux 5G, sont équipés de meilleures caméras et les variantes Pro sont dotées d’un scanner LiDAR et d’un téléobjectif supplémentaire par rapport aux modèles ordinaires de l’iPhone 12.

La série iPhone 12 commence à 809 euros pour l’iPhone 12 mini, 909 euros pour l’iPhone 12, 1 159 euros pour l’iPhone 12 Pro et 1 259 euros pour l’iPhone 12 Pro Max.

Les iPhone 12 et 12 Pro sont devenus éligibles à la précommande le vendredi 16 octobre. Les précommandes pour l’iPhone 12 Mini et l’iPhone 12 Pro Max débuteront le 6 novembre. Les ventes des deux nouveaux modèles ont atteint, selon les estimations, entre 1,7 et 2 millions d’unités en 24 heures, passant de 500 000 à 800 000 unités d’iPhone 11 enregistrées l’année dernière.