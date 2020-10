Le processeur Snapdragon 875 sera annoncé le 1er décembre, confirme Qualcomm

Alors que nous approchons de la fin de l’année, les prévisions concernant ce que nous attendons du prochain fleuron des puces Snapdragon sont très élevées. Sera-t-il basé sur un processus de 5 nm ? Sera-t-il capable de battre le nouveau processeur A14 Bionic d’Apple ? Eh bien, Qualcomm a décidé d’ajouter de l’huile sur le feu en confirmant la rumeur selon laquelle le Snapdragon 875 sera annoncé le 1er décembre.

Qualcomm a commencé à envoyer des invitations, comme le souligne Android Authority, pour un événement virtuel, comme prévu, en raison de la pandémie liée au COVID-19. L’entreprise s’en tient à son traditionnel calendrier de fin d’année pour l’annonce de ses puces de nouvelle génération. Aujourd’hui, Qualcomm ne nomme pas le Snapdragon 875 ou le successeur du Snapdragon 765G, le supposé Snapdragon 775, dans son invitation de lancement. Il s’agira d’un événement de deux jours, comme vous pouvez le voir dans l’invitation ci-dessous.

Selon les précédentes fuites, le Snapdragon 875 sera basé sur un procédé de fabrication de 5 nm et Samsung aurait empoché la commande pour la fabrication du chipset. L’entreprise aurait lancé la production en juin dernier.

Quant aux composants internes, le Snapdragon 875 s’en tiendra à l’architecture de base 1 +3 +4 comme son prédécesseur. Il comprendra de nouveaux noyaux Kryo 685 basés sur la technologie Cortex ARM v8, mais le noyau principal serait un noyau Cortex-X1 personnalisé et plus puissant qu’un noyau Cortex-A78 overclocké.

Qualcomm utilisera le modem Snapdragon X60 pour gérer la connectivité 5G sur cette puce.

La course à la technologie ?

On ignore pour l’instant si le modem sera intégré ou disponible en tant que module séparé. Vous trouverez également le GPU Adreno 660 à bord de ce chipset, une mise à niveau alléchante par rapport au Adreno 650 à bord du Snapdragon 865. Le chipset comprendra également la Spectra 580 ISP, le Snapdragon Sensor Core, un Hexagon DSP amélioré, et bien d’autres choses encore.

Quant à savoir quel fabricant de smartphones lancera le premier smartphone équipé du Snapdragon 875, on voit généralement la gamme Galaxy S de Samsung prendre la tête de cette course effrénée. Cependant, les fabricants de smartphones chinois, tels que realme et Xiaomi, ont déjà annoncé qu’ils travaillaient sur de nouveaux smartphones phares avec une puce de 5 nm. Alors, on mise sur qui ?