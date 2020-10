Vous pourrez bientôt vous procurer des PopSockets MagSafe pour votre iPhone 12

Dans la foulée du dernier événement d’Apple annonçant les nouveaux modèles d’iPhone 12, la marque d’accessoires pour smartphones PopSockets promet de créer des PopSockets en utilisant la technologie MagSafe d’Apple. Cet accessoire amusant facilite la prise en main et l’utilisation de votre smartphone, et lui donne une touche de personnalité. PopSockets a vendu plus de 165 millions de ses « Grips » depuis le lancement de la société en 2014.

MagSafe est quant à lui un système de charge magnétique exclusif d’Apple, et l’une des nouvelles caractéristiques de l’iPhone 12, car il permet le chargement sans fil et la fixation facile des coques. Comme leur nom l’indique, les accessoires MagSafe se fixent magnétiquement à votre iPhone, ce qui permet de les placer avec précision et de les retirer facilement à chaque fois.

Lorsque Apple a annoncé la nouvelle fonctionnalité et ses propres options MagSafe, comme les chargeurs, les coques et un porte-carte, elle a également déclaré que des accessoires MagSafe tiers suivraient.

Aujourd’hui, selon TechCrunch, nous savons que cela inclut les PopSockets. Grâce à MagSafe, PopSockets peut créer une version magnétique de son populaire accessoire, qui peut être attaché et détaché sans endommager votre smartphone ou provoquer la détérioration de l’adhérent collant.

En effet, auparavant, les utilisateurs pouvaient retirer et remplacer les PopSockets, mais leur adhésif finissait par s’user, rendant l’accessoire inutilisable, bien que PopSocket indique que les clients peuvent rincer le Grip à l’eau, le laisser sécher pendant 10 minutes puis le recoller. Une fois qu’ils l’ont laissé durcir pendant quelques heures, ils devraient pouvoir le remettre en place. Mais c’est un processus un peu fastidieux. Grâce à MagSafe, PopSockets peut maintenant créer une version magnétique de son accessoire, qui peut être attaché et détaché sans endommager votre smartphone ou provoquer la détérioration de l’adhésif.

Une avancée ?

Au début de cette année, PopSockets a lancé ses premiers chargeurs sans fil, conçus pour fonctionner lorsque vous laissez votre PopSocket sur votre smartphone. Comme les offres MagSafe d’Apple comprennent un chargeur sans fil, il sera intéressant de voir si PopSockets en propose un aussi. Nous ne savons pas encore quand les PopSockets compatibles avec MagSafe arriveront, mais je vous tiendrais au courant lorsque la société annoncera les informations de sortie.

Il reste également à voir si la connexion MagSafe est solide et si elle adhérera aussi bien que l’adhésif de PopSocket.