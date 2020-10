Précommande des iPhone 12 et iPhone 12 Pro : pourquoi attendre ?

Hier, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont été mis en vente (en précommande) avec une date de sortie fixée au 23 octobre 2020. Il existe de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir acheter un iPhone 12 ou 12 Pro dès aujourd’hui : peut-être avez-vous perdu ou cassé votre smartphone, peut-être avez-vous économisé de l’argent pendant un certain temps, peut-être vos parents sont-ils prêts à vous acheter votre premier smartphone.

Mais prenez un moment, et demandez-vous : est-ce que je connais la différence entre un iPhone 12 et un iPhone 11, Xr ou SE (2e génération) ? Serait-il préférable d’acheter un appareil un peu moins cher ?

Pour la grande majorité des utilisateurs, les différences entre les iPhone se résument à des facteurs tels que le prix, la taille de l’écran et la couleur. La présentation d’Apple cette année n’a pas été exactement comme par le passé — cette année, ils n’ont pas tant essayé de vendre aux potentiels consommateurs les différentes fonctionnalités de leurs smartphones, mais plutôt le fait que leurs smartphones font partie d’un fossé générationnel.

La nouvelle collection iPhone 12 se distingue des anciens appareils iPhone par des bords plats, ses nouvelles tonalités de couleurs et une forme d’écran légèrement modifiée. Si vous utilisez un iPhone acheté neuf il y a un ou deux ans, il y a de fortes chances que ce nouvel iPhone ne vous offre pas une expérience totalement différente.

Cela fait partie de l’attrait de rester fidèle à un seul système d’exploitation, vivant dans un seul écosystème d’appareils. Lorsque vous achetez un iPhone tous les deux ans, vous pouvez vous attendre à une valeur constante et à une transition relativement facile d’un smartphone à l’autre.

De la 5G oui, mais pas encore en France

Avec l’iPhone 12, Apple a pris une décision qui ne semblait pas particulièrement correspondre à l’attitude de l’entreprise vis-à-vis des nouvelles technologies au cours de la dernière décennie. L’exemple le plus simple est celui des iPhone 4 et 4G LTE. L’iPhone 4 a d’abord été lancé avec la 3G parce que la 4G LTE n’était pas encore au point et disponible à un niveau qu’Apple estimait être une bonne expérience pour la majorité des nouveaux utilisateurs de l’iPhone.

Aujourd’hui, avec la 5G, la situation est analogue, mais Apple a choisi l’autre voie. Ils ont décidé de sortir l’iPhone 12 (dont toutes les versions ont la 5 G avec une couverture sub-6 et mmWave 5G), avant que la 5G ne soit disponible pour la majorité des utilisateurs du monde entier — le déploiement en France n’a pas encore commencé.

Vous pouvez également envisager de retarder votre achat d’un nouvel iPhone pour l’instant, car vous ne pourrez pas profiter d’une expérience pratique avant un certain temps. Même si vous habitez à proximité d’une boutique qui a normalement des modèles à tester, de nombreux magasins continuent à garder les smartphones de démonstration sous cloche à cause du COVID-19.

Il faut donc prendre en considération des facteurs tels que le manque de connectivité 5G dans votre région et un manque relatif de support de la part de fournisseurs tiers en cette période de pandémie mondiale. À part ces éléments, il y a peu de raisons pour quelqu’un qui a de l’argent en poche de ne pas bondir sur l’occasion.