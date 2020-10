L’iPhone 13 va enfin obtenir une plus petite encoche

L'iPhone 13 va enfin obtenir une plus petite encoche

Il fut un temps où l’encoche était une caractéristique très controversée, et quand Apple l’a introduite dans l’iPhone X, le monde entier l’a considérée comme un véritable blasphème.

Samsung s’est même donné comme passe-temps de se moquer d’Apple et de son encoche, mais finalement, non seulement les Sud-Coréens, mais aussi la plupart des fabricants de smartphones ont fini par l’utiliser sur leurs appareils.

Et c’est arrivé pour une bonne raison : l’encoche permet d’intégrer certaines caractéristiques phares en façade, comme la caméra frontale, et d’augmenter ainsi encore plus la surface d’écran disponible.

Apple veut maintenant peaufiner l’aspect de l’encoche, et si l’iPhone 12 n’apporte aucun changement à cet égard, le prochain modèle apportera de nouvelles améliorations. Selon la populaire source Ice Universe, alors que l’iPhone 12 est doté d’une encoche qui ressemble à celle de l’iPhone 11, l’iPhone 13 apportera des améliorations majeures à cet égard.

Si cette fuite est légitime, l’iPhone 13 devrait être doté d’une encoche plus petite, car Apple veut réduire la hauteur et non la largeur, de sorte que l’encoche deviendrait dans l’ensemble moins gênante.

Améliorations de l’encoche de l’iPhone 13

Il est fort probable que la mise à jour de l’encoche sera disponible sur tous les modèles d’iPhone 13 lancés en 2021, même s’il va sans dire que nous sommes encore loin du moment où les appareils seront finalisés, donc beaucoup de choses pourraient changer d’ici là.

Il va sans dire qu’il faut rester prudent sur ces informations, même si, à première vue, une encoche plus petite est assez logique. Ce n’est pas la première fois que des personnes proches du sujet spéculent sur la possibilité d’une encoche plus mince, mais jusqu’à présent, Apple n’a pas vraiment répondu à nos attentes.