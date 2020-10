YouTube teste un bouton “Shorts” sur Android et iOS

Peu après l’interdiction de TikTok en Inde, nous avons non seulement vu un flot de clones produits localement, mais des applications populaires comme Instagram et YouTube ont également essayé d’intervenir pour combler le vide. À moins d’avoir été confiné sans accès à Internet ces dernières semaines, vous savez sans doute que « YouTube Shorts », sa vision des vidéos courtes, a été lancé en Inde au début du mois dernier.

YouTube Shorts vous permet de créer des vidéos d’une durée maximale de 15 secondes. Ces courtes vidéos sont connues pour apparaître entre les traditionnels contenus longs sur la plateforme. Vous pouvez y accéder à la fois sur l’écran d’accueil et sous forme de suggestions dans une vidéo. Mais, YouTube cherche maintenant à permettre aux utilisateurs d’accéder aux « Shorts » par un bouton dédié en haut de la page.

En effet, l’application YouTube sur iOS comprend désormais un nouveau bouton « Shorts » à côté de vos suggestions de sujets personnalisés. Il ne s’agit pas d’un outil de création, mais ce bouton vous permettra de visionner les courtes vidéos de YouTube dès le départ. Il suffit d’appuyer sur ce bouton pour qu’une courte vidéo commence à être diffusée immédiatement. Vous pouvez passer d’une vidéo à l’autre en cliquant sur le bouton, et vous avez la possibilité d’aimer et de commenter chaque vidéo.

Le bouton dédié aux « Shorts » semble également être apparu pour certains utilisateurs d’Android, comme l’indique l’utilisateur de Twitter Ashish Nasa.

YouTube « Shorts ’ got a dedicated button of its now! Finally! So happy fo you: YouTube Shorts!

Now, you don’t have to sneak in between YT feed. pic.twitter.com/SL3ThzAl1j

—Ashish Nasa (@Ashishnasa7) October 6, 2020