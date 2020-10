Apple empêche désormais les utilisateurs de revenir à iOS 14

Apple a récemment publié iOS 14.0.1 avec une correction très importante, et les appareils qui sont mis à jour vers cette nouvelle version sont maintenant bloqués pour ne pas revenir à la version originale de iOS 14.

En d’autres termes, une fois que vous avez installé iOS 14.0.1, vous ne pouvez plus rétrograder vers iOS 14, car Apple a cessé de signer cette version du système d’exploitation.

Théoriquement, il n’y a pas de raison valable de vouloir revenir à iOS 14 de toute façon.

La version 14.0.1 a introduit une correction de bug qui permet désormais de modifier de manière permanente les paramètres par défaut d’une application sur un iPhone. La version originale de l’OS permettait également aux utilisateurs de le faire, mais les modifications étaient perdues après le redémarrage de l’appareil.

Comme les utilisateurs de longue date d’Apple le savent probablement, le géant de la technologie basé à Cupertino qui offre la possibilité de changer les applications par défaut sur un iPhone est quelque chose qui était assez difficile à imaginer il y a quelques années. Et tout cela parce qu’Apple a développé une obsession pour son jardin clos, mettant en place de nombreuses restrictions qui empêchent les utilisateurs de faire beaucoup de choses.

D’un autre côté, Apple affirme que cette approche se traduit par une sécurité et une confidentialité accrues, ce qui est exactement ce que les utilisateurs d’iPhone recherchent en premier lieu.

D’autres corrections de bugs

Pour en revenir à iOS 14, la nouvelle version comprenait également des améliorations supplémentaires pour les propriétaires d’iPhone 7 et d’iPhone 7 Plus, car Apple a découvert que les previews n’apparaissaient plus sur ces appareils. En outre, la mise à jour résout un problème qui empêchait certains appareils de se connecter à des réseaux sans fil, de sorte que globalement, la version 14.0.1 devrait offrir une expérience plus raffinée.

Les mises à jour vers iOS 13 seront également bloquées à un moment donné dans le futur, alors réfléchissez à deux fois avant d’installer la nouvelle version de l’OS sur votre iPhone.