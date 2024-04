Découverte d’un hub de partage de localisation pour Android par Google

Les utilisateurs d’Android pourraient bientôt bénéficier d’une méthode plus centralisée pour gérer le partage de leur localisation à travers diverses applications Google. Google travaille actuellement sur un nouveau hub intitulé « Google Location Sharing », conçu pour simplifier le contrôle du partage des données de localisation.

Actuellement, Google permet le partage de localisation à travers plusieurs services, y compris Google Maps pour partager la localisation en temps réel avec des contacts, et Google Find My Device pour localiser des appareils égarés. Gérer ces différentes instances de partage de localisation peut s’avérer fastidieux, chaque application nécessitant des ajustements individuels des paramètres. Cela peut également prendre du temps, surtout si l’on souhaite modifier ces paramètres sur toutes les applications utilisées.

Cependant, selon les informations révélées par le développeur AssembleDebug relayées par PiunikaWeb, des mises à jour récentes de Google Play Services indiquent que ce hub est en cours de développement.

L’objectif serait de centraliser l’accès à tous les services de partage de localisation actifs sur votre compte Google et de remplacer la page web moins pratique qui offre actuellement un aperçu analogue. Cette page est actuellement accessible via Paramètres > Localisation > Services de localisation > Partage de localisation Google.

Bien que non encore opérationnelle, les applications prévues pour être supportées par le hub « Google Location Sharing » incluraient Google Maps, Google Find My Device, Personal Safety, des variations de « com.google.android.apps.gmm » (liées à Maps), et potentiellement Family Link pour le contrôle parental.

Un lancement avec Android 15 ?

Il n’est pas encore clair quand Google prévoit de lancer officiellement ce hub de gestion centralisée du partage de localisation pour les utilisateurs Android, ou si cela aboutira à une version publique. Toutefois, puisque cette fonctionnalité est déjà présente dans une version bêta de Google Play Services (version 24.15.14), il semble peu probable que Google abandonne un projet déjà bien avancé.

Il est plausible de penser que nous pourrions voir ce lancement coïncider avec la sortie publique d’Android 15 plus tard cette année.