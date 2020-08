Instagram teste un bouton dédié aux Reels dans l’application

Instagram a testé Reels depuis un certain temps. Reels était à l’origine intégré dans l’interface de Story pour Instagram, et aujourd’hui il semble que la société teste une nouvelle façon de permettre aux utilisateurs d’accéder à Reels depuis l’application. Le nouveau bouton pour accéder à Reels est disponible dans la barre de navigation inférieure de l’application.

Si Instagram veut vraiment construire un rival de TikTok, il doit probablement considérer l’immédiateté du flux TikTok, qui s’ouvre sur un flux vidéo en lecture automatique lorsque vous démarrez l’application. Et, il semble qu’Instagram soit conscient de la même chose.

Il est clair que Instagram espère amener plus de gens à utiliser Reels comme alternative à TikTok. En fait, si vous appuyez sur ce bouton, vous verrez apparaître un clip aléatoire de Reels qui est automatiquement lu dans l’application. Vous pouvez alors glisser vers le haut ou vers le bas pour passer à une autre vidéo, entre autres choses. En gros, l’interface ici est un clone de l’application TikTok.

Instagram testing a video tab to replace the search tab? New video feed UX? https://t.co/rU01nOrAhJ pic.twitter.com/iwoVBX4vzC — Matt Navarra (@MattNavarra) August 12, 2020

Il n’est pas certain que ce nouvel onglet dédié aux Reels aidera l’application à jouer un rôle plus important dans le trouble actuellement en cours autour de TikTok. Cependant, le populaire réseau social donne un rôle plus important à Reels au sein de l’application, et pourrait en faire un élément plus significatif.

En revanche, il est peu probable que l’algorithme des Reels d’Instagram soit au même niveau que le flux TikTok.

Pas le même algorithme que TikTok

L’algorithme de TikTok est considéré comme un élément clé du succès de l’application, l’accent étant mis sur le contenu et non sur les contacts. Toutes les vidéos postées sur TikTok peuvent être vues par n’importe qui, à moins qu’un utilisateur ne choisisse de rendre son compte privé. Ainsi, contrairement à Instagram, où seuls vos amis peuvent voir vos publications, le flux principal de TikTok peut être alimenté par un plus grand nombre de clips qui correspondent à vos intérêts.

Étant donné les paramètres de confidentialité déjà établis dans Instagram, il ne peut pas vraiment reproduire cette expérience avec les Reels, à moins qu’il ne cherche à présenter tous les Reels publiés dans leur propre onglet. Ce n’est toujours pas le cas. Mais c’est plus proche. C’est ce que semble vouloir faire Instagram dans ce test.

À ce jour, il semble que cette fonctionnalité ne soit pas disponible pour tout le monde. Sur la dernière version de l’application Instagram, je n’ai pas le nouvel onglet “Reels”.