Camera Go ajoute le mode Nuit aux smartphones Android d’entrée de gamme

L’une des fonctions les plus appréciées des smartphones Pixel est sans aucun doute le mode de « Vision de nuit », qui va encore s’améliorer avec la nouvelle série de Pixel attendue dans quelques jours. Il permet de faire ressembler vos photos en basse lumière à celles qui ont été prises pendant la journée. Cette fonctionnalité est disponible dans Google Camera depuis quelques années maintenant. Aujourd’hui, Google a finalement décidé d’offrir un « mode nuit » dédié aux smartphones Android d’entrée de gamme avec son application Camera Go, très légère.

Camera Go, pour ceux qui ne le savent pas, est une application légère pour les caméras que Google a dévoilé pour les smartphones Android ayant une faible capacité de mémoire vive (RAM) au début de l’année. Elle permet d’intégrer les fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) dédiées à la caméra aux smartphones d’entrée de gamme. Camera Go proposait déjà le « Mode Portrait » aux utilisateurs et a commencé à déployer le « Mode Nuit », par une mise à jour, pour améliorer la photographie en basse lumière. Vous n’avez plus besoin de vous fier au flash de votre smartphone pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité.

Comment fonctionne le mode nuit de Camera Go, demandez-vous ? Eh bien, Google explique que l’application Camera Go capture une rafale de photos à différentes expositions lorsque vous appuyez sur le bouton de l’obturateur. Ces photos sont ensuite fusionnées pour vous offrir une photo de nuit plus lumineuse. Ce fonctionnement est analogue à celui de nombreux appareils, mais il ne faut pas le confondre avec la fonction « Vision de nuit » de Pixels. Votre smartphone d’entrée de gamme, avec 1 Go de RAM, n’a pas la puissance de traitement et l’intelligence artificielle nécessaires pour rivaliser avec les capacités du mode « Vision de nuit ».

« Les utilisateurs utilisant Camera Go sur ces appareils pourront désormais prendre des photos de meilleure qualité avec des couleurs plus lumineuses et plus précises, même dans des environnements peu éclairés comme les espaces intérieurs peu éclairés ou à l’extérieur la nuit », explique Google dans un article officiel.

Un mode HDR

Par ailleurs, Google cherche à améliorer la qualité des images sur les smartphones d’entrée de gamme en ajoutant le HDR à Camera Go. C’est en cours, comme le révèle la vidéo ci-jointe, et devrait être mis en place très prochainement.

Cependant, il y a un inconvénient à utiliser le mode Nuit. Camera Go, comme le dit Google, est conçu pour fonctionner avec des modules de caméra spécifiques. Donc oui, il sera d’abord déployé pour les utilisateurs de Nokia 1.3 dans 27 pays. Vous pouvez vous rendre sur le Play Store et mettre à jour l’application pour obtenir la nouvelle fonctionnalité sur votre smartphone.