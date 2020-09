Google lance son concurrent de TikTok, « YouTube Shorts »

Même si TikTok est la révolution sur la toile, la plateforme est hors service en Inde et elle est confrontée à un avenir incertain aux États-Unis, YouTube a lancé sa propre plateforme de vidéo court format qui, espère-t-elle, pourra combler le vide créé par l’application vidéo virale chinoise.

Appelé YouTube Shorts, le nouveau service permettra aux utilisateurs de créer des vidéos courtes d’une durée maximale de 15 secondes et de les télécharger sur la plateforme.

YouTube est en train de lancer ce qu’elle appelle une « première version bêta » du nouveau service en Inde, et prévoit de le rendre disponible dans le monde entier. Les courts métrages seront initialement disponibles dans la traditionnelle application YouTube sur Android, mais la société indique qu’ils seront également bientôt disponibles sur iOS.

Le service propose un « segment multi-caméras » qui permet aux créateurs de filmer différentes vidéos et de les assembler à l’aide d’un ensemble d’outils de montage intégrés. En outre, les créateurs peuvent également surveiller la vitesse de leurs vidéos et ajouter de la musique à leurs vidéos en utilisant la bibliothèque de chansons de YouTube.

Il y a aussi un minuteur et un système de compte à rebours qui permettront aux créateurs d’enregistrer leurs vidéos en mains libres.

Mode portrait

Tout comme TikTok, YouTube Shorts est spécialement conçu pour la capture de courtes vidéos tournées en mode portrait. Il permet également aux utilisateurs de glisser verticalement pour passer d’une vidéo à l’autre et découvrir d’autres courtes vidéos analogues, ce qui encombre encore plus l’expérience de base de son application de diffusion vidéo en continu. La société promet d’apporter d’autres changements et d’introduire d’autres fonctionnalités dans les prochains jours pour rendre l’expérience encore plus complète.

Suite à l’interdiction de TikTok en Inde, un certain nombre d’entreprises, petites et grandes, ont proposé des offres analogues. Cependant, celle qui semble avoir eu un certain succès immédiat est Instagram Reels, que la société appartenant à Facebook a lancé plus tôt cette année.