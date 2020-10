Razer lance le clavier de jeu BlackWidow V3 en deux versions

Razer a annoncé le clavier BlackWidow V3, qui est le dernier né de sa populaire gamme de claviers de jeu. Le BlackWidow V3 est doté de plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur, offrant aux utilisateurs leur choix de switchs mécaniques Razer. Il est également disponible en taille réelle et sans les touches numériques (TKL, Tenkeyless), de sorte que ceux qui aiment un clavier plus compact peuvent s’en procurer un avec le BlackWidow V3.

Le BlackWidow V3 semble être un clavier de jeu dans tous les sens du terme. Si vous n’êtes pas un fan du RGB, ce clavier n’est pas fait pour vous, car non seulement le BlackWidow V3 est doté du Chroma RGB, mais Razer précise même qu’il est plus lumineux qu’il ne l’était dans les précédentes versions grâce au boîtier transparent des switchs.

Lors de l’achat du BlackWidow V3, vous aurez le choix entre les switchs mécaniques vert ou jaune de Razer. Les switchs verts sont plus des switchs mécaniques traditionnels, car elles donnent un agréable son à chaque frappe grâce à une conception tactile et sonore. Ceux qui veulent être plus discrets seront mieux servis en choisissant les switchs jaunes, qui offrent une frappe linéaire et plus silencieuse. En fait, Razer affirme qu’il a équipé ces switchs d’amortisseurs acoustiques en silicone pour réduire davantage le profil sonore déjà bas.

Razer explique que les capuchons de switchs en ABS à double injection ont un lettrage moulé qui ne s’efface pas avec le temps, avec des parois plus épaisses pour maintenir la résistance tout au long des millions de frappes sur ces switchs et ainsi répondre aux pressions répétées.

Le clavier comporte une touche multimédia dédiée qui est associée à une molette de défilement dans le coin supérieur droit — configurez-les pour mettre en pause, jouer, passer et modifier absolument tout, de la luminosité au volume, tandis que le châssis en aluminium intègre un passage de câbles afin de bloquer efficacement et aisément le câble dans n’importe quelle direction.

À partir de 109,99 euros

En enfin, le clavier est également doté d’une mémoire intégrée pour cinq profils, d’une fonction de retournement des touches N, d’un système d’appel automatique de 1 000 Hz et même d’un repose-poignet.

La version sans touches du BlackWidow V3 est très analogue à la version classique, mais il y a quelques différences au niveau des touches. La plus grande différence réside évidemment dans l’absence de pavé numérique, mais également de la molette de défilement, du repose-poignets et du stockage de profil intégré (bien que vous puissiez toujours programmer des touches et enregistrer des macros à la volée, tout comme avec le BlackWidow V3 standard). Les deux modèles sont disponibles dès aujourd’hui sur le site Web de Razer, le modèle sans le pavé numérique étant proposé au prix de 109,99 euros et le modèle standard à 149,99 euros.