Les utilisateurs du Surface Duo signalent des fissures autour de son port USB-C

Le Surface Duo est sans aucun doute un appareil haut de gamme, et la preuve vivante à cet égard n’est autre que son prix. Mais d’un autre côté, un appareil qui coûte plus de 1 000 dollars devrait théoriquement être assez durable, et c’est pourquoi les fabricants investissent dans de nouveaux matériaux et se tournent généralement vers les verres Gorilla Glass, des bords métalliques et d’autres solutions qui pourraient prévenir les dommages physiques.

Microsoft utilise un châssis en plastique sur le Surface Duo, et selon certains utilisateurs, le fait de ne pas opter pour le métal montre déjà les lacunes prévues.

Un certain nombre de propriétaires du Surface Duo se rendent sur les réseaux sociaux et les forums de discussion en ligne pour se plaindre que leur tout nouvel appareil présente des fissures autour de son port USB-C. D’après les premières discussions, il semble que seule la bande de protection extérieure, faite de caoutchouc et de plastique, soit touchée, alors que le boîtier métallique du port est encore intact.

Comme on peut le voir sur les images, le pare-chocs de protection extérieur s’écaille même dans certains cas, et il est compréhensible que les acheteurs qui ont déboursé plus de 1 400 dollars soient furieux. D’après ce que nous pouvons dire, les ports sont toujours fonctionnels après les dommages, il semble donc que ce soit plutôt un problème cosmétique limité à l’enveloppe extérieure. Cela dit, Microsoft devra quand même s’en occuper au plus tôt.

L’ampleur du problème n’est pas vraiment évidente, mais si l’on en croit le nombre de plaintes, il est peu probable qu’il s’agisse de quelques incidents isolés. Quoi qu’il en soit, voyons si (et quand) Microsoft reconnaîtra officiellement le problème et annoncera des mesures correctives.

En attendant, les utilisateurs feront bien de veiller à faire preuve d’une prudence accrue lorsqu’ils utiliseront le port USB-C de l’appareil.

Le premier smartphone Android de Microsoft

Microsoft a lancé son « Surface Duo » en août après un tourbillon de rumeurs, de fuites et de spéculations au cours des mois précédents. Ce smartphone pliable est doté de deux écrans AMOLED mesurant chacun 5,6 pouces. Il est livré avec l’obsolète Snapdragon 855 et dispose de 6 Go de RAM et d’une capacité de stockage intégrée allant jusqu’à 256 Go. Il est également livré avec une batterie d’une capacité de 3 577 mAh avec une capacité de charge rapide de 18 W.

L’appareil fonctionne sous Android 10 et est garanti trois ans de mises à jour Android par Microsoft.