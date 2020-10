La Galaxy S30 pourrait délaisser la caméra sous l’écran pour le Galaxy Z Fold 3

Samsung a réussi à cocher quelques éléments sur sa liste de technologies à intégrer dans ses récents flagships, des capteurs d’empreintes digitales incrustés sous l’écran aux écrans pliables. Cependant, il reste un élément absent et qui pourrait ne pas voir le jour de sitôt.

En fonction de comment vous le nommer, le Galaxy S30 ou le Galaxy S21 devait initialement incruster la première caméra sous l’écran de la société, mais ce prestige pourrait appartenir au Galaxy Z Fold 3 plus tard en 2021, en raison de problèmes de production du composant.

Cacher tout, y compris la caméra, sous l’écran a été le Saint-Graal de la conception et de l’ingénierie des smartphones depuis qu’il est devenu à la mode de rendre les bords aussi minces que possible. Mais c’était plus facile à dire qu’à faire, et les fabricants ont dû faire face à des solutions de contournement comme les caméras dites « pop-up » et les découpes dans l’écran pour y loger la caméra.

Il semble que Samsung était sur le point de franchir cette étape, mais qu’elle retarde maintenant ses plans en raison de problèmes de rendement.

Apparemment, Samsung cherchait deux moyens de produire une caméra sous l’écran. Son équipement actuel Hole in Active Display 2 ou HiAA 2 qu’elle a obtenu l’année dernière était destiné à percer des micros trous dans la zone sous laquelle la caméra se trouverait.

Cela dit, Samsung préférerait ne pas percer de trous du tout et simplement rendre transparente la zone de l’écran au-dessus de la caméra.

Davantage de complexité

Malheureusement, aucune de ces deux méthodes ne permet d’obtenir les volumes nécessaires à la production de l’écran par Samsung. Selon certaines sources, cela a obligé Samsung à retarder ses plans pour le Galaxy S30 et à repousser cette caractéristique majeure pour le Galaxy Z Fold 3, ce qui ajoute une complication supplémentaire. Les panneaux OLED flexibles de Samsung utilisent un substrat en polyimide (PI) de couleur jaune qui teinterait la lumière qui traverse l’écran. En d’autres termes, ces écrans flexibles avec la caméra sous l’écran nécessiteront un capteur de caméra personnalisé qui possède le logiciel et le matériel nécessaires pour restaurer les vraies couleurs d’une image.

Cela rendra sans aucun doute le Galaxy Z Fold 3 encore plus cher que son prédécesseur. Et pendant que Samsung temporise sur la mise sur le marché d’une telle caractéristique, le Axon 20 5G de ZTE affiche déjà sa propre caméra sous l’écran, bien que ses performances dans le monde réel n’aient pas encore été mesurées.