Microsoft pourrait à nouveau acquérir Nokia … mais sa branche réseau

Microsoft pourrait une fois de plus essayer d'acquérir Nokia

Il semble que Microsoft a de l’argent à dépenser. Après avoir essuyé un refus d’acquisition des activités américaines de TikTok il y a quelques semaines, le géant de la technologie basé à Redmond a une autre cible. Selon un nouveau rapport, Microsoft serait l’une des parties qui pourraient finir par reprendre une partie des activités de Nokia, car le géant du logiciel veut devenir plus actif dans le domaine des télécommunications.

Plus précisément, un rapport de Forbes citant les analystes de CBS Insight indique que Microsoft pourrait explorer un éventuel rachat de l’unité réseau de Nokia, d’autant plus que Huawei continue de se débattre avec les problèmes causés par les sanctions annoncées par le gouvernement américain.

Microsoft aurait remarqué l’opportunité croissante dans ce secteur, et étant donné que la société se concentre maintenant sur l’investissement dans des produits et services qui pourrait générer des revenus à long terme, un éventuel rachat de l’activité réseau de Nokia pourrait être une voie potentielle dans l’industrie des télécommunications.

« Nous pensons que Nokia ne serait pas insensible à une acquisition », déclare le cabinet d’analystes cité.

« Microsoft a pris un réel intérêt dans le secteur des télécoms. Nous avons déjà assisté à deux acquisitions cette année [Metaswitch et Affirmed Networks]… qui visent à acquérir une certaine expertise dans le domaine de la 5G et des télécoms et à établir des contacts dans l’industrie. Nous pensons que Nokia pourrait être une cible potentielle pour quelqu’un comme Microsoft ».

Microsoft et Nokia

Ce ne serait pas la première fois que Microsoft s’immisce dans les affaires de Nokia et reprend une de ses unités. En 2013, le géant du logiciel a payé plus de 7 milliards de dollars pour acquérir la branche « smartphones » de la société, tout cela parce qu’elle voulait entièrement contrôler ses efforts en matière de smartphones Windows Phone et la popularité des dispositifs Lumia. Cela ne s’est pas bien terminé pour Nokia, car Microsoft a fini par délaisser le secteur, avec le licenciement de milliers d’employés dans les bureaux de la société de téléphonie mobile.

Nokia a réussi à revenir à la vie en tant que fabricant d’appareils Android, même s’il va sans dire qu’il n’est toujours pas l’acteur fort qu’il était il y a dix ans. Il reste à voir si Nokia fera ou non deux fois la même erreur, mais d’ici là, prenez ce rapport avec des pincettes, car il ne s’agit que d’une prévision que Microsoft pourrait envisager un éventuel accord.