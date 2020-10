Instagram remet au goût du jour les icônes classiques pour fêter son 10e anniversaire

La populaire application de partage de photos a fait son apparition sur l’App Store le 6 octobre 2010, quelques mois après la sortie de l’iPhone 4. Instagram vient donc d’avoir 10 ans et l’entreprise fête l’occasion avec de nouvelles fonctionnalités, principalement axées sur la lutte contre l’intimidation sur la plateforme. Ces fonctionnalités comprennent également une carte des Stories privées dans les archives des Stories et des icônes d’applications personnalisées sur le mobile.

Parmi les icônes disponibles, on trouve les motifs classiques des appareils photo de type Polaroid qui ont été utilisés pendant plus de cinq ans. Le logo actuel comporte également des variations thématiques, notamment le drapeau arc-en-ciel symbole de la fierté gaie et lesbienne et les options monochromes.

La mise à jour de l’application comprend également une autre fonctionnalité : une carte et des archives privées de vos Stories des trois dernières années. Cette fonctionnalité a été intégrée dans les archives de vos Stories. Vous pouvez également consulter les événements qui ont eu lieu à une date précise en parcourant le nouveau calendrier.

Pour accéder aux nouvelles icônes, allez dans les paramètres de l’application et faites un long balayage de l’écran pour révéler quelques emojis. Une fois que vous aurez effectué un balayage assez long, les icônes seront déverrouillées et vous verrez un message d’Instagram.

Voici un exemple de son fonctionnement :

Il semble que les icônes ne seront disponibles que dans le courant du mois d’octobre. Le message de Instagram indique : « Ce mois-ci, pour célébrer notre anniversaire, vous pouvez ajouter un raccourci à votre écran d’accueil en utilisant votre icône préférée ci-dessous ». Autrement dit, ne vous attachez pas trop à votre icône.

Cet easter egg semble encore être en cours de déploiement, vous devriez l’avoir dans la journée.

Prévention contre l’intimidation

Outre ses joyeusetés, Instagram indique avoir testé une fonctionnalité permettant de masquer automatiquement les commentaires offensants. Afin d’améliorer la transparence, l’entreprise ajoutera une option « Afficher les commentaires cachés » afin que les utilisateurs puissent savoir quels types de commentaires sont généralement cachés et choisir de les afficher.

En juillet de l’année dernière, Instagram a commencé à utiliser l’IA pour avertir les utilisateurs qui font des commentaires haineux. La société étend maintenant cette fonctionnalité à d’autres langues tout en modifiant légèrement le message d’avertissement. Le message d’avertissement mis à jour rappelle aux utilisateurs les conséquences de la diffusion de haine sur la plateforme, y compris la suppression du compte.

Instagram note que ses fonctionnalités axées sur la lutte contre le harcèlement ont aidé les utilisateurs à plusieurs reprises. Selon l’entreprise, plus de 35 millions d’utilisateurs d’Instagram ont utilisé la fonction « Restreindre », masquant ainsi les interactions négatives. De plus, la société souligne que plus de 3,5 millions d’utilisateurs ont supprimé en masse des commentaires ou bloqué des utilisateurs pour réduire les interactions négatives.