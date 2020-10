Les derniers disques portables SSD SanDisk ont amélioré la vitesse et la sécurité

Cette semaine, Western Digital a annoncé deux nouveaux ajouts à sa gamme de disques portables SSD SanDisk : le SanDisk Extreme et le SanDisk Extreme Pro. La plus grande amélioration semble ici être la vitesse, Western Digital affirmant que ces nouveaux disques offrent « presque » le double de la vitesse des disques de la génération précédente.

Ils offrent également de grandes capacités, donc si vous travaillez régulièrement sur des vidéos de grande taille ou d’autres projets qui prennent beaucoup d’espace, ils peuvent être une bonne solution (si vous pouvez vous permettre le prix de ces capacités plus élevées).

Selon Western Digital, tous ces disques NVMe sont protégés par un mot de passe et un chiffrement matériel AES 256 bits. Avec le SanDisk Extreme Portable SSD standard — comme il est officiellement appelé — on peut s’attendre à des vitesses de lecture allant jusqu’à 1050 Mo/s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1000 Mo/s. Apparemment, ces disques peuvent survivre à une chute de deux mètres et sont également résistants à l’eau et à la poussière selon la norme IP55.

Le disque est protégé par une coque en silicone, ce qui est inférieur à la combinaison coque en silicone et châssis en aluminium que l’on trouve dans le modèle Pro. En effet, si vous pouvez vous le permettre, il semble que le SanDisk Extreme Pro pourrait être le disque de choix, car il peut atteindre une vitesse de 2 000 Mo/s en lecture et 2 000 Mo/s en écriture, ce qui représente une augmentation significative des performances par rapport à son homologue.

Entre la différence de vitesse de lecture et d’écriture et le châssis en aluminium, ces disques présentent quelques similitudes. Le SanDisk Extreme Pro a toujours un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP55 et offre le même type de protection contre les chutes. Les deux disques sont compatibles avec Mac et Windows et peuvent même être utilisés avec des smartphones USB-C, ce qui est une bonne chose.

Des prix assez élevés

Bien sûr, il y a aussi une différence de prix assez importante entre les deux disques. Le SanDisk Extreme standard est disponible aujourd’hui en modèles de 500 Go (158,99 €) et de 1 To (250,99 €), et un modèle de 2 To sera expédié avant la fin de l’année.

Pour l’instant, le seul modèle SanDisk Extreme Pro disponible est un modèle de 2 To, mais cela vous coûtera la somme impressionnante de 478,99 euros. Une version de 1 To du modèle SanDisk Extreme Pro sera également disponible dans le courant de l’année, mais pour l’instant, nous n’avons pas encore d’informations sur les prix des modèles non commercialisés.