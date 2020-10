Les partenaires d’Apple travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour l’iPhone 12

Il est prévu qu’Apple lève le voile sur l’iPhone 12 le mois prochain, plus tard que d’habitude en raison de la problématique liée au COVID-19 qui a évidemment eu un impact sur la phase de planification de cette nouvelle génération.

Cependant, Apple travaille maintenant à plein régime pour que tout soit prêt pour le lancement en octobre, et selon un rapport des médias chinois, Foxconn travaille déjà au maximum de ses capacités pour construire le plus d’iPhone 12 possible. Plus précisément, l’usine de Zhengzhou, en Chine, travaille actuellement sans relâche, et de nouveaux iPhone 12 sont produits 24 heures sur 24.

De plus, Foxconn a déjà annoncé à son personnel qu’aucun congé ne serait possible, et que des heures supplémentaires obligatoires ont déjà été introduites sur la base d’un nouveau système de primes.

Selon des rapports locaux, Foxconn paie près de 1 500 dollars pour les nouveaux employés qui ont rejoint l’usine de production après le 18 septembre et travaillent pendant au moins 55 jours.

Quatre iPhone lancés cette année

Apple va lancer quatre modèles d’iPhone 12 différents, comme suit :

iPhone 12 mini de 5,4 pouces (tout nouveau)

iPhone 12 de 6,1 pouces (successeur de l’iPhone 11)

iPhone 12 Pro 6,1 pouces (successeur de l’iPhone 11 Pro)

iPhone 12 Pro Max 6,7 pouces (successeur de l’iPhone 12 Pro Max)

Des personnes proches de la question ont précédemment déclaré qu’Apple pourrait en fait opter pour une sortie échelonnée, ce qui signifie que seuls certains modèles d’iPhone pourraient être mis en vente après l’annonce officielle, tandis que d’autres seraient mis en vente plus tard. Cela s’explique par les difficultés de production que l’entreprise tente de résoudre, bien qu’à l’heure actuelle, on ne sache pas encore si ces problèmes existent encore.

D’autre part, Apple devrait lever le voile sur l’iPhone 12 le 13 octobre. Il ne nous reste donc plus qu’à attendre deux semaines pour savoir quand chaque modèle sera mis en vente sur les marchés mondiaux.