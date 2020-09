Le Pixel 4a 5G s’affiche lui aussi sur la toile

Le revendeur britannique John Lewis a accidentellement posté des images du Pixel 4a 5G, nous donnant un aperçu détaillé du design du nouveau smartphone de milieu de gamme. Les images, repérées par 9to5Google, sont accidentellement affichées sur la page du revendeur, où elles montrent un logo 5G dans la barre d’état du smartphone et une disposition de la caméra arrière qui ne correspond pas à celle du Pixel 4a.

Les images confirment plusieurs des spécifications du Pixel 4a 5G que nous avons vues plus tôt dans la semaine, notamment une deuxième caméra à l’arrière et la prise casque qui reprend celle incluse dans le Pixel 4a.

Le Pixel 4a 5G est l’un des deux smartphones préannoncés par Google pour cet automne, l’autre étant le Pixel 5. Les récentes fuites concernant les deux appareils affirment que les spécifications du Pixel 4a 5G le positionneront entre le Pixel 5 et le Pixel 4a dans la gamme des smartphones 2020 de Google. Les spécifications correspondent au Pixel 5 dans certains domaines, au Pixel 4a dans d’autres.

Par exemple, le Pixel 4a 5G serait équipé d’un processeur Snapdragon 765G et de deux caméras à l’arrière (dont un capteur grand-angle de 12,2 mégapixels et un capteur ultra-large de 16 mégapixels) comme le Pixel 5, mais il aura 6 Go de RAM plutôt que 8 Go, et aucun indice IP de résistance à la poussière ou à l’eau comme le Pixel 4a.

Ensuite, concernant la batterie, sa capacité de 3 885 mAh le place entre les 3 140 mAh du Pixel 4a et les 4 080 mAh du Pixel 5.

Un écran plus grand que le Pixel 5 et 4a

D’après les fuites, la seule zone où le Pixel 4a 5G pourrait battre le 4a et le 5 est la taille de l’écran. Bien qu’il ait la même résolution de 2 340 x 1 080 pixels que le Pixel 5 et le 4a, il est plus grand que les deux avec une dalle de 6,2 pouces. Cependant, il se vantera d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, alors que le Pixel 5 devrait avoir un écran avec une fréquence de 90 Hz. Sinon, cet appareil ressemble beaucoup au Pixel 4a. Il y a une encoche pour sa caméra frontale en haut à gauche de l’écran, et un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’arrière.

Google a déjà annoncé que le nouveau Pixel 4a 5G coûtera 499 euros lors de sa sortie cet automne. Avec un événement Google prévu pour le 30 septembre, nous n’aurons pas longtemps à attendre pour avoir ces détails officiellement confirmés.