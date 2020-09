Facebook va unifier sa messagerie Instagram et Messenger

Facebook a fait un pas de géant en intégrant ses différentes plateformes de messagerie, permettant à certains utilisateurs de Messenger et Instagram de s’envoyer des messages d’une application à l’autre.

Comme vous pouvez l’imaginer, ce changement permet aux utilisateurs de chaque service de trouver, d’envoyer des messages et de passer des appels vidéo avec des contacts de l’autre service sans avoir besoin de télécharger les deux applications. Si les utilisateurs acceptent la mise à jour, l’icône de messagerie dans Instagram se transformera en logo Messenger. Comme sur Messenger, les utilisateurs d’Instagram — qui n’ont pas pu transférer des messages — pourront le faire à un maximum de 5 personnes à la fois.

« Le but de cet exercice est d’arriver au point où nous construisons quelque chose une fois pour ensuite le faire fonctionner à travers, de sorte que nous n’ayons pas à répéter la même chose plusieurs fois », a déclaré Stan Chudnovsky, le chef de Messenger.

En plus du lancement de la messagerie multiplateforme, Instagram procède également à une révision majeure de son système de DM, qui sera complétée par des fonctionnalités reprises de Messenger. Les nouveaux outils de messagerie d’Instagram comprennent des messages éphémères, des autocollants, des emojis personnalisés, des couleurs de chat, de nouvelles façons de bloquer les messages indésirables et l’introduction de la fonction « Watch Together » de Messenger, qui permet de regarder des vidéos avec des amis pendant un appel vidéo.

Les utilisateurs pourront rejeter la mise à jour s’ils le souhaitent, mais Facebook pariera sans doute que l’accès aux nouvelles fonctionnalités les incitera à l’utiliser. En plus de la messagerie multiplateforme, les utilisateurs d’Instagram et de Messenger peuvent également rechercher des profils dans les deux applications simultanément. S’ils le souhaitent, les utilisateurs peuvent se désengager de ces fonctionnalités.

Cependant, on ne sait pas exactement quand et où la messagerie multiplateforme Instagram et Messenger sera disponible. Selon CNN, la fonctionnalité est actuellement « testée sur certains marchés et sera étendue à l’échelle mondiale dans les prochains mois ».

Une décision stratégique

Cette nouvelle fait partie d’un plan ambitieux présenté par le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, en 2019, pour faire passer son empire des réseaux sociaux d’un empire fondé sur les espaces publics à un empire qui se concentrera davantage sur la communication privée. La combinaison de ces services représente un énorme défi en termes d’infrastructure, en particulier pour l’intégration prochaine de WhatsApp, qui est chiffré de bout en bout.

Mais un obstacle plus important pourrait venir des régulateurs, qui se méfient de la domination de Facebook dans le marché de la messagerie mobile. Les experts en matière d’antitrust craignent que le fait de tisser les services ensemble ne rende plus difficile la dissolution de l’entreprise par les régulateurs.