Pinterest annonce le lancement élargi des Épingles Story, et de nouveaux outils

Pinterest intensifie ses efforts pour attirer les influenceurs sur sa plateforme avec un nouvel ensemble de fonctionnalités analogues à ce que l’on peut retrouver Instagram. La société introduit deux nouvelles fonctionnalités pour les créateurs qui souhaitent avoir une présence plus permanente sur la plateforme : Épingles Story, sa version de Stories, et les « profils de créateurs », qui permettent aux influenceurs de montrer leur travail.

Après avoir travaillé sur le format au cours de l’année dernière, Pinterest a maintenant annoncé le lancement d’une version bêta complète de Épingles Story, qui cherche à exploiter la tendance des histoires sociales avec une approche unique à la plateforme.

Comme l’explique Pinterest : « Épingles Story est un nouveau type d’épingles et un nouveau moyen pour les créateurs de transformer leurs idées en histoires dynamiques avec vidéos, voix off et superpositions de texte et d’images. Les Épingles Story sont publiées directement sur Pinterest sans qu’il soit nécessaire de créer un site web et sont présentées notamment aux personnes ayant des intérêts associés. Les Épingles Story peuvent être enregistrées pour être découvertes, consultées et réalisées plus tard. Elles sont mises en avant grâce à l’algorithme Pinterest et au moteur de découverte visuelle ».

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous, le format Épingles Story est analogue à celui des autres options de Stories, avec un flux plein écran et pour lequel on peut passer de Stories en Stories. La différence ici est que ces images sont contenues dans une épingle, par opposition à un flux séparé de Stories d’intérêt, tandis que les épingles de Stories ne disparaissent pas non plus après 24 heures.

Profils de créateurs

De même, les profils des créateurs permettent aux influenceurs de mettre en avant leurs projets — par les Épingles Story — et pas seulement le contenu qu’ils ont déjà épinglé. Et, les utilisateurs qui suivent les créateurs peuvent commenter et réagir à leurs Stories. Bien qu’elle soit l’une des dernières plateformes sociales sans espace dédié à la vidéo verticale, il est logique que Pinterest veuille adopter ce format. Nombre des activités créatives que les gens associent le plus à Pinterest — recettes, artisanat, décoration — se prêtent à la vidéo à la première personne.

Dans le même temps, il est difficile d’imaginer que les personnes influentes choisissent Pinterest plutôt que YouTube (où elles peuvent monétiser directement leurs vidéos), Instagram (où leur suivi est plus établi) ou TikTok (où le bon clip peut devenir viral beaucoup plus rapidement grâce à l’algorithme de l’application).

Mais les Story Pins pourraient donner un coup de pouce aux créateurs déjà établis dans leur créneau. Ce qui n’est pas encore clair, c’est si et quand Pinterest prévoit de mettre cette fonctionnalité à la disposition de tous ses utilisateurs, et pas seulement des « créateurs » qui peuvent attirer un plus grand public.